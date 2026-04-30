İsrail Ordusunda Kriz Alarmı: Lübnan Cephesindeki Kayıplar, Ateşkes Sonrası Yapısal Sorunları Gün Yüzüne Çıkardı

Sağlık yetkilileri, cephe hattına yakın hastanelerde yoğunluğun arttığını, bazı yaralıların başkent çevresindeki sağlık merkezlerine sevk edildiğini belirtti. Lübnan cephesinde süren güvenlik riskinin, sağlık sistemine ek yük getirdiği ifade edildi.

Artan kayıplar, uzun süredir tartışma konusu olan ordudaki yapısal sorunları yeniden gündeme taşıdı. Eski güvenlik yetkilileri ve bazı askeri uzmanlar, kuvvetler arası koordinasyon, yedek birliklerin hazırlık düzeyi ve cephe planlamasının son çatışmalarda ciddi biçimde test edildiğini dile getiriyor.

İç kamuoyunda, özellikle savunma doktrininin güncellenmesi, komuta kademesindeki karar süreçlerinin gözden geçirilmesi ve sınır bölgelerindeki savunma altyapısının güçlendirilmesi yönünde çağrılar artıyor. Bazı muhalefet temsilcileri, ordudaki uyarı raporlarının uzun süredir dikkate alınmadığını savunarak, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep ediyor.

Hükümet kanadı ise ordunun “zorlayıcı ve çok cepheli bir tehdit ortamında” görev yaptığını vurgulayarak, güvenlik kurumlarına ek kaynak sağlanacağını ve saha deneyimlerinin yeni reform adımlarına yansıtılacağını belirtiyor.

Gözlemciler, Lübnan cephesinde süren gerilimin seyri ile ordudaki olası reform adımlarının, önümüzdeki dönemde hem siyasi tartışmaların hem de güvenlik stratejisinin ana başlıklarından biri olmaya devam edeceğini ifade ediyor.