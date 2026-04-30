Washington’da Kritik Güvenlik Zirvesi: İran’a Yönelik Olası Askeri Planlar Trump’a Sunuluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de üst düzey askeri yetkililer, İran’a yönelik muhtemel askeri senaryoları değerlendirmek üzere Beyaz Saray’da kritik bir brifing gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine’in hazırladığı kapsamlı raporun, Başkan Donald Trump’a sunulacağı ifade edildi.

Savunma kaynaklarına göre brifingde, İran’ın bölgedeki askeri kapasitesi, ABD üsleri ve müttefikleri üzerindeki olası riskler ile farklı operasyon senaryolarının askeri ve stratejik sonuçları ele alınacak. Planların, sınırlı hedefli operasyonlardan daha geniş kapsamlı askeri seçeneklere kadar çeşitli ihtimalleri içerdiği belirtiliyor.

Yetkililer, toplantının aynı zamanda Orta Doğu’daki mevcut güvenlik dengesi, İran’ın bölgesel faaliyetleri ve ABD kuvvetlerinin konuşlanma durumu hakkında güncel değerlendirmeleri de kapsayacağını aktarıyor. Pentagon’un son dönemde bölgedeki askeri hareketliliği yakından izlediği biliniyor.

Uzmanlar, söz konusu brifingin Washington yönetiminin İran politikası açısından önemli bir karar aşamasına işaret edebileceğini değerlendiriyor. Ancak ABD yönetiminin askeri seçeneklerin yanı sıra diplomatik ve ekonomik araçları da gündemde tutmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

Gözlemciler, Beyaz Saray’da yapılacak görüşmenin ardından İran dosyasına ilişkin yeni stratejik adımların gündeme gelebileceğini ve bölgedeki güvenlik ortamının bu gelişmelerden doğrudan etkilenebileceğini belirtiyor.