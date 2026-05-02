Ateşkes kağıt üzerinde: Katil Lübnan'da 12 sivili şehit etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası toplumun 17 Nisan’da yürürlüğe girdiğini duyurduğu ateşkes anlaşması, İsrail tarafından daha iki hafta dolmadan fiilen çiğnendi. İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki Habbuş beldesini hedef aldı. Bu, ateşkes metninde “düşmanlıkların tamamen durdurulması” maddesini imzalayan İsrail’in, saldırıları sürdürme konusundaki niyetini gözler önüne seren bir ihlaldi. Ateşkesin garantörü olarak gösterilen ABD ise, bu katliam karşısında henüz resmi bir kınama açıklaması yapmadı; zira Washington’un İsrail’e verdiği koşulsuz siyasi ve askeri destek, onlarca yıldır bölgedeki her ateşkesi geçici birer nefes aralığına dönüştürmüştür.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, saldırı öncesinde İsrail ordusu bölgeye “saldırı tehdidinde bulundu” – bu tür ön bildirimler, uluslararası hukukta sivillerin tahliyesi için bir fırsat olarak yorumlanırken, pratikte hedef alınan bölgelerde yaşayanların çaresizliğini artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamaya göre, Habbuş beldesindeki bombalamanın ardından can kaybı 12’ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 25 olarak kaydedildi. Bakanlık, ölenler ve yaralananlar arasında bir kız çocuğu ve dört kadının da bulunduğunu duyurdu. Daha önce aynı bakanlık, ilk belirlemelerle 6 ölü ve 8 yaralı bildirmişti. Bu rakamlar, enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte katliamın boyutunun giderek büyüdüğünü gösteriyor.

İsrail’in Lübnan’a yönelik bu saldırıları, aslında tek bir olayla sınırlı değil. İsrail ordusu, 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırılarıyla ülkenin güneyinde çok sayıda beldeyi işgal etmişti. O tarihten bu yana geçen yaklaşık altı haftalık süreçte, Lübnan hükümetinin açıklamasına göre yerinden edilen insan sayısı 1 milyonu aştı. Aynı dönemde Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını 2 bin 600’ün üzerinde duyurmuştu. Bu rakamlar, bir kez daha göstermektedir ki İsrail’in “güvenlik gerekçeleri” ile başlattığı her askeri hamle, ardında yüzlerce sivil cenazesi ve harabeye dönmüş kentler bırakmaktadır. 2006’daki Lübnan Savaşı’nda da benzer bir tablo yaşanmış, o dönemde ABD’nin İsrail’e sağladığı “acil durum” silah sevkiyatı sayesinde saldırılar 34 gün boyunca durmamıştı. Tarih tekerrür etmektedir.

Bu noktada, saldırıların bir diğer arka planını oluşturan emperyalist politikaları da göz ardı etmemek gerekir. ABD, İsrail’in en büyük silah tedarikçisi ve diplomatik kalkanı olarak, Lübnan’daki bu katliam zincirinin dolaylı ortağı konumundadır. Beyaz Saray’dan yapılan son açıklamalarda, “İsrail’in kendini savunma hakkı” vurgusu yapılırken, Lübnan’ın kendini savunma hakkından tek kelimeyle söz edilmemektedir. Oysa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, her iki tarafı da uluslararası hukuka tabi kılmaktadır. Ancak ABD’nin veto yetkisini İsrail lehine kullanma alışkanlığı, bu kararları kâğıt üzerinde bırakmaya yetmektedir. İşgal altındaki Filistin topraklarında olduğu gibi, Lübnan’da da İsrail’in eylemlerine yönelik uluslararası yaptırım mekanizmaları işletilmemektedir.

Saldırılara ilişkin ABD iç cephesinden de bazı eleştiriler yükseliyor. Demokrat vekillerden oluşan küçük bir grup, İsrail’e gönderilen 3.5 milyar dolarlık yıllık yardımın “insan hakları ihlallerini körüklediği” gerekçesiyle kesilmesi yönünde bir önerge vermiş olsa da, bu girişim Kongre’de geniş bir destek bulamadı. Daha dikkat çekici olan, geçtiğimiz günlerde eski Başkan Donald Trump’ın yaptığı çağrı oldu. Trump, Florida’daki bir mitinginde, “İsrail Lübnan’ı temizlemeli, biz de onlara en iyi bombaları vermeliyiz” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Trump’ın uzun süredir devam eden savaş yanlısı tutumunun yeni bir tezahürüydü. Hatırlanacağı üzere Trump, görevdeyken İsrail’e Kudüs’ün başkent olarak tanınması, Golan Tepeleri’nin ilhakının onaylanması ve İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde bölge ülkelerine rekor silah satışları gibi birçok hamle yapmıştı. Ancak bu kez Trump’ın çağrısına, kendi tabanından bile tepki geldi. Cumhuriyetçi seçmenler arasında yapılan bir anket, “sonsuz savaşlara son verme” vaadiyle Trump’a oy verenlerin yüzde 37’sinin Lübnan’a yönelik saldırılara destek vermediğini gösterdi. Bu veri, ABD kamuoyunda emperyalist dış politikaya yönelik yorgunluğun ve rahatsızlığın giderek büyüdüğünün bir işaretidir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, İsrail’in ateşkesi ihlal eden saldırıları ve ABD’nin bu saldırılara sağladığı siyasi örtü, bölgede kalıcı barışın önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Lübnan’ın güneyinde her gün yeni bir cenaze kaldırılırken, uluslararası toplumun sessizliği ve Washington’un koşulsuz İsrail desteği, bu katliamların müsebbiplerini cesaretlendirmektedir.