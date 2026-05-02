Siyonist toplumun gerçek yüzü: Katliamlara tam destek ama başarıya inanç yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail kamuoyunda yapılan yeni bir anket, işgal rejiminin güvenlik algısında derin bir çelişkiyi ortaya koydu. Nisan ayında yayımlanan verilere göre, İsraillilerin ezici çoğunluğu Lübnan’a karşı savaşın devam etmesini destekliyor – ancak aynı kitlenin yüzde 62’si bu savaşın İsrail’e uzun vadeli istikrar getireceğine inanmıyor. Bu çarpıcı tutarsızlık, savaşın bir araç olmaktan çıkıp neredeyse bir yaşam biçimine dönüştüğünü gösteriyor.

İsrail İç Güvenlik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların büyük bölümü, İran cephesindeki ateşkesten bağımsız olarak Lübnan’a yönelik saldırıların sürdürülmesi gerektiğini söylerken, aynı kişiler operasyonların başarılı olacağına dair umut taşımıyor. Uzmanlara göre bu, “savaşı kazanma” hedefinin yerini “savaşta kalma” arzusunun aldığının açık bir işaretidir. Geleneksel askeri strateji, savaşı belirli siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak tanımlarken, İsrail örneğinde araç amaca dönüşmüş durumda. Savaş, bitmesi gereken istisnai bir durum olmaktan çıkıp, toplumun sürekli olarak uyum sağlaması beklenen “normal” bir hale evriliyor.

Bu eğilim, yalnızca aşırı sağ koalisyonun tabanıyla sınırlı değil; muhalefet kanadında da giderek daha fazla taraftar buluyor. Yani İsrail toplumunun stratejik kültüründe yapısal bir değişim yaşanıyor. Tarihsel olarak işgal rejiminin güvenlik doktrini, caydırıcılık, hızlı kesinlik ve savaşı düşman topraklarına taşıma üçgenine dayanıyordu. Amaç, savaşın süresini ve toplumsal maliyetini minimize etmekti. 2023 Ekim’inden bu yana süregelen çatışmalar ve 2026’daki İran savaşı, bu doktrinin çöküşünü gözler önüne serdi. Kesin zafer fikri terk edilmiş, yerini bir cepheden diğerine kayarak süresiz devam eden bir “harekât mantığına” bırakmıştır.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun daha önce telaffuz ettiği “Spartalı İsrail” tanımı, bu yeni durumu özetliyor. Antik Sparta’da olduğu gibi, toplum sürekli savaş hali etrafında örgütleniyor: Zihinsel olarak belirsiz uzunluktaki bir savaşa hazırlanmak, giderek artan bir dayanıklılık göstermek ve insani, sosyal ile ekonomik maliyetlere karşı duyarsızlaşmak. Anketteki çelişki işte bu noktada düğümleniyor: Savaşın başarısızlığı değil, savaşın kendisi meşrulaştırılıyor. “Savaşmamak”, savaşın kendisinden daha büyük bir varoluşsal tehdit olarak resmediliyor.

Bu bağlamda ABD’nin rolü hayati. Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz destek – yıllık 3.8 milyar dolarlık askeri yardım, veto şemsiyesi ve son İran savaşı öncesinde Netanyahu yönetiminin verdiği istihbarat raporlarına sorgusuz itibar edilmesi – bu “Spartalı” dönüşümün en önemli dış aktörüdür. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski direktörü Joe Kent’in istifa mektubunda yazdığı gibi, “İsrail’in örtülü kanalları, Washington’u savaşa ikna etti.” Trump’ın “erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz” sözleri, bu emperyal işbirliğinin en yalın ifadesidir. Oysa ABD içinde bu savaş yanlısı politikalara karşı sesler yükseliyor. Senatör Rand Paul, “İran’dan yakın bir tehdit olduğunu düşünmüyorum” derken, temmuz ayında yapılan bir ankette Amerikalıların yüzde 61’i İran savaşını bir hata olarak nitelendirdi. Trump’ın “sonsuz savaşları bitirme” vaadiyle seçilmesine rağmen Ortadoğu’da yeni bir cephe açması, kendi tabanında dahi ciddi hayal kırıklığı yaratıyor.

Peki İsrail için önümüzde ne var? Anket verileri ışığında üç olası senaryo öne çıkıyor: