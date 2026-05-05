İran Ordusu’ndan Hürmüz’de ateşli uyarı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait destroyerleri tespit ederek, ihlal girişiminde bulunan düşman gemilerine uyarı ateşi açtı. Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, ABD destroyerleri bir süre önce Umman Denizi’nde radarlarını kapatarak boğaza yaklaşma girişiminde bulundu. Ancak radarlarını yeniden aktif hale getirir getirmez İran ordusu tarafından tespit edilen gemiler, önce radyo uyarısıyla karşılaştı. Uyarıda, ateşkes ihlalinin ciddi riskler taşıdığı belirtildi. ABD gemilerinin uyarıyı dikkate almaması üzerine İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, ikinci bir ihtarda Hürmüz Boğazı’na girme teşebbüsünün ateşkesi ihlal edeceğini ve deniz kuvvetlerinin tepkisiyle karşılaşacağını açıkça bildirdi.

Ardından, ABD gemilerinin ilk uyarıya aldırış etmemesi üzerine İran Ordusu, seyir füzesi, roket ve insansız hava araçlarıyla düşman gemilerinin çevresine uyarı ateşi açtı. Ordunun resmî açıklamasında, “Bu tür riskli eylemlerin sorumluluğu ve sonuçları tamamen düşman saldırgana aittir” ifadeleri kullanıldı. Bu müdahale, İran’ın daha önce Devrim Muhafızları Sözcüsü üzerinden yaptığı “protokollerimize uymayan gemiler güçle durdurulacaktır” uyarısının ordu tarafından da uygulamaya konulması olarak dikkat çekiyor. Böylece İran’ın hem Devrim Muhafızları hem de ordusu, Hürmüz’deki yeni güvenlik düzenini fiilen tahkim etmiş oldu.

Bu olay, Başkan Trump yönetiminin “Özgürlük Projesi” adıyla bölgeye 15 bin asker yığarak başlattığı “insani” operasyon söylemlerinin hemen ardından gerçekleşti. Uzmanlara göre, ABD savaş gemilerinin radarlarını kapatarak gizlice yaklaşma girişimi, Washington’ın “masum ülkelerin gemilerini kurtarma” gibi insani söylemlerinin ardındaki askerî niyeti açıkça ortaya koyuyor. Trump’ın geçmişte Basra Körfezi’nde ABD donanmasının tankerleri durdurmasını “korsanlık” olarak nitelendirip “korsan gibiyiz” dediği hatırlanırsa, şimdi aynı ismin “insani müdahale” sloganıyla bölgeye savaş gemileri göndermesindeki çelişki giderek derinleşiyor. Nitekim ABD içinde bu çelişkiyi sorgulayan sesler yükselirken, kısa süre önce yapılan bir ankete göre Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye geriledi. Bu düşüş, Trump’ın savaş yanlısı ve İsrail’e koşulsuz destek veren politikalarının kendi tabanında bile karşılık bulmadığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD’nin “özgürlük”, “insani müdahale” ve “deniz güvenliği” adı altında başlattığı askerî operasyonlar Irak, Afganistan ve Libya örneklerinde olduğu gibi yıkım ve kaosla sonuçlanmıştı. İran ordusunun radarlarını kapatan ABD destroyerlerine yönelik bu uyarılı müdahale, Tahran’ın bu kez benzer bir senaryoya izin vermeyeceğinin en net göstergesi olarak değerlendiriliyor. İranlı yetkililer daha önce defalarca Hürmüz’ün eski haline asla dönmeyeceğini, düşman gemilerine geçiş izni verilmeyeceğini ve yeni bir yönetim mekanizması kurulduğunu vurgulamıştı. Bugün yaşanan bu olay, bu söylemlerin boş olmadığını, aksine sahada uygulanan bir gerçekliğe dönüştüğünü gösteriyor.

Olayın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) henüz resmî bir açıklama gelmezken, İran ordusunun “her senaryoya hazırız” mesajını pekiştirdiği ve Cask açıklarında füze atışının ardından bu kez Hürmüz girişinde de caydırıcılığını sürdürdüğü görülüyor. Sahadaki gözlemciler, Lark Adası önünde uzun tanker kuyruklarının oluştuğunu ve tüm geçişlerin İran’ın iznine bağlandığını bildiriyor. Yeni İran düzeni, dünya enerjisinin bu can damarında artık tek söz sahibinin Tahran olduğunu bir kez daha tescillemiş oluyor.