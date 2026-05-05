Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir gemi geçmedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu, son saatlerde Hürmüz Boğazı’ndan herhangi bir ticari gemi veya tankerin geçiş yapmadığını açıklarken, Amerikalı yetkililerin aksi yöndeki iddialarını “asılsız ve tamamen yalan” olarak nitelendirdi. Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin ilan ettiği ilkelere aykırı tüm deniz hareketlerinin ciddi risklerle karşılaşacağı ve ihlalde bulunan gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yinelendi. Bu uyarı, ABD’li yetkililerin birkaç saat önce “iki geminin Hürmüz’den geçiş yaptığı” yönündeki iddialarına doğrudan bir yanıt olarak geldi.

ABD’nin bu iddiası, Başkan Trump’ın “Özgürlük Projesi” söylemleriyle bölgeye 15 bin asker yığdığı bir döneme denk geliyor. Washington yönetiminin, sahadaki gerçekliği yansıtmayan bu tür açıklamalarla adeta bir “psikolojik harp” yürüttüğü, kamuoyunda “boğazın açıldığı” algısı yaratmaya çalıştığı anlaşılıyor. Oysa Devrim Muhafızları’nın açıklaması, boğazdaki fiili durumun değişmediğini, İran’ın belirlediği protokoller dışında hiçbir geçişin mümkün olmadığını gösteriyor. Tarihsel olarak benzer yöntemlere sıkça başvuran ABD yönetimlerinin, 2003 yılında Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yönündeki iddialarının da tamamen asılsız çıktığı hatırlanırsa, bugünkü Hürmüz propagandasının da aynı kurgunun bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Trump yönetiminin bu hamlesi, aynı zamanda İsrail’e verilen koşulsuz desteğin yarattığı stratejik çıkmazın bir tezahürü olarak yorumlanıyor. ABD içinde Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerine verilen desteğin bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye gerilediği bir ortamda, Beyaz Saray’ın Hürmüz’de “hayali geçişler” yaratmaya çalışması, aslında sahadaki başarısızlığını örtme çabasından başka bir şey değildir. Devrim Muhafızları’nın “uymayan gemiler güçle durdurulacaktır” uyarısı, İran’ın bu propagandaya asla prim vermeyeceğinin ve boğazdaki kontrollü düzeni kararlılıkla sürdüreceğinin en net göstergesidir.