Lübnan’da sıfır mesafesinde çatışma: Hizbullah’tan İsrail birliğine ağır darbe

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullah’ı, işgalci İsrail ordusuna bağlı bir birliğin ülkenin güneyinde ilerleme girişiminde bulunduğunu, direniş savaşçılarının bu birliği sıfır mesafeden ateş altına alarak ağır kayıplar verdirdiğini duyurdu. Hizbullah’tan yapılan açıklamaya göre, “Halletü’r-Rac” bölgesinde tespit edilen düşman birliği, “Zutr eş-Şarkiye” yönünde ilerlemeye çalışırken direniş güçleri tarafından pusuya düşürüldü. Çatışma, hafif ve yarı ağır silahlarla sıfır mesafede gerçekleşirken, Hizbullah İsrail tarafının kesin kayıplar verdiğini bildirdi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda askerî araç da Hizbullah’ın topçu ve roket ateşiyle hedef alındı.

Çatışmanın en dikkat çekici yanı ise hava sahasında yaşandı. Hizbullah’ın hava savunma birimleri, yaralılarını tahliye etmek için bölgeye iniş yapmaya çalışan İsrail helikopterlerini uçaksavar ateşiyle engelledi. Açıklamaya göre, İsrail güçleri yaralılarını ancak karadan önce “Mesekef Am” yerleşimine, ardından da hava yoluyla işgal altındaki Filistin topraklarına nakledebildi. Bu durum, İsrail ordusunun Lübnan sınırında hava üstünlüğünü kaybettiğinin ve direnişin caydırıcılığının arttığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Hizbullah’ın bu eylemi, İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin “kuzeyde güvenliği tesis etme” söylemlerinin tamamen çöktüğünü gösteriyor. Uzmanlara göre, İsrail ordusunun Lübnan’da bir metre bile ilerleyememesi ve sıfır mesafeli çatışmalarda ağır kayıplar vermesi, Tel Aviv’in askerî kapasitesinin sınırlarını ortaya koyuyor. ABD’nin İsrail’e sağladığı koşulsuz askerî, finansal ve diplomatik desteğe rağmen, direniş cephesinin sahada yarattığı gerçeklik değişmiş değil. Nitekim Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, daha önce “Lübnan’da ateşkes yok” diyerek İsrail’in on binlerce ihlalini ifşa etmiş ve “Büyük İsrail hayalinin asla gerçekleşmeyeceğini” vurgulamıştı.

Bu gelişme, Trump yönetiminin İsrail’e verdiği desteğin ABD içinde giderek daha fazla sorgulandığı bir döneme denk geliyor. Kısa süre önce yapılan bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye geriledi. Tarihsel olarak bakıldığında, İsrail’in Lübnan’da 1982, 1993, 1996 ve 2006’daki müdahalelerinin hiçbiri hedeflerine ulaşamamış, her seferinde direniş karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bugün yaşanan sıfır mesafeli çatışma, bu tarihsel yenilgiler zincirinin bir halkası olarak değerlendiriliyor. Hizbullah’ın hava savunmasının İsrail helikopterlerini bölgeye indirmemesi ise, direnişin artık sadece karada değil, gökyüzünde de caydırıcılık kurduğunu gösteriyor.