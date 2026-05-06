ABD Önclüğündeki Barış Kurulu: Hamas Silahsızlanmayı Reddederse İsrail Ateşkes Yükümlülüklerinden Muaf Tutulabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Times of Israel’in ulaştığı bir belge, Orta Doğu’daki diplomatik süreçle ilgili dikkat çekici bir detayı gün yüzüne çıkardı. Habere göre ABD öncülüğündeki Barış Kurulu, Hamas’ın önerilen silahsızlanma çerçevesini reddetmesi durumunda, İsrail’in ateşkesin sürdürülmesi, saldırıların durdurulması ve insani yardım akışının sağlanması gibi mevcut yükümlülüklerinden muaf tutulmasını öngören bir plan hazırladı.

Belgede, silahsızlanma adımının barış sürecinin temel unsurlarından biri olduğu vurgulanırken, bu şartın karşılanmaması hâlinde taraflar arasındaki dengelerin yeniden tanımlanabileceği ifade ediliyor. Planın, sahadaki insani duruma ve ateşkes mekanizmasının geleceğine etkisi ise diplomatik çevrelerde tartışma konusu oldu.

Barış Kurulu’nun değerlendirmesi, son dönemde yoğunlaşan görüşmeler ve uluslararası aktörlerin ateşkes çabaları devam ederken gündeme gelmesi açısından önem taşıyor. Bölgedeki gelişmelerin, diplomatik sürecin seyrine doğrudan etki etmeye devam ettiği belirtiliyor.

Belgenin kamuoyuna yansımasının ardından ABD veya İsrail’den resmi açıklama yapılmazken, sürecin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde daha netleşecek.