CNN’in ‘Demir Kubbe’ yalanı teknik gerçeklerle çöktü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli CNN kanalı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’dan atıldığı iddia edilen bir füze için İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemini kullandığı yönündeki iddiasıyla kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Ancak İran, herhangi bir füze saldırısını resmen yalanlarken, uzmanlar CNN’in bu haberinin teknik açıdan tamamen “gayri teknik” olduğunu belirtiyor. Zira Demir Kubbe, adından sıkça söz ettirse de aslında kısa menzilli roketler ve havan topları için geliştirilmiş bir sistemdir. Balistik füzeler ya da seyir füzeleri için tasarlanmamıştır. Bu çıplak teknik gerçek, CNN’in haberiyle emperyalist bir propagandaya dönüştürmeye çalıştığı olayın ne kadar kurgusal olduğunu gözler önüne seriyor.

Haberde Füceyre’ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde yükselen dumanlar da ayrı bir çelişkiyi barındırıyor. CNN iddiasına göre eğer bir füze atıldıysa ve bu füze Demir Kubbe tarafından engellendiyse, neden dumanlar görülüyor? Ya füze isabet etmiştir ve dumanlar da buna işarettir, ya da ortada bir füze falan yoktur ve görüntüler başka bir olaya aittir. Demir Kubbe’nin bu tür füzeleri engelleyemediği teknik bir gerçekken, CNN’in hikayeyi “BAE’nin Demir Kubbe kullandığı” yönünde kurgulaması, ABD emperyalizminin Ortadoğu’da yeni bir “kitle imha silahı yalanı” üretme çabasından başka bir şey olarak yorumlanmadı.

Tarihsel olarak bakıldığında, ABD medyasının öncülüğünde üretilen bu tür asılsız iddiaların en bilinen örneği, 2003 yılında Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yönündeki yalan haberdi. O dönemde ABD ve İngiltere tarafından servis edilen bu iddialar, milyonlarca insanın ölümüne ve Irak’ın yıkımına yol açan bir işgalin meşru zemini haline getirilmişti. Bugün CNN’in elinde hiçbir somut delil olmadan, teknik olarak imkânsız bir senaryoyu “haber” diye servis etmesi, aynı emperyalist zihniyetin bir tezahürüdür. Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin ve Ortadoğu’daki saldırgan politikalarının gölgesinde, Batı medyasının yeniden bir “yalan makinesi” gibi çalıştığı görülüyor.

İran resmî makamlarının bu iddiaları doğrulamadığı da ayrıca not edilmeli. Tahran’a atfedilen bir füze saldırısının aslı olmadığı gibi, teknik olarak Demir Kubbe’nin böyle bir senaryoda devreye girmesi de mümkün değil. CNN’in bu haberi ya tamamen uydurmadır ya da bilgi kirliliği yaratma amaçlıdır. Bir ihtimal de, bir füze gerçekten atıldıysa ve Füceyre’de patladıysa, Demir Kubbe’nin hiçbir şey yapamadığını dumanlar zaten kanıtlıyor demektir. O halde asıl soru şudur: CNN neden bir yandan teknik imkânsızı, diğer yandan çelişkili görüntüleri izleyiciye “gerçek” diye sunma cüretini göstermektedir? Cevap, emperyalizmin propagandaya olan sürekli ihtiyacında gizlidir.

Sonuçta, Demir Kubbe’nin neleri durdurup neleri durduramayacağı askerî çevrelerce malumken, CNN’in bu haberi mesleki açıdan da bir “itibar yitimidir”. ABD içinde Cumhuriyetçi seçmen arasında İsrail’in eylemlerine verilen desteğin bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye düştüğü bir ortamda, Beyaz Saray’ın propagandayı hızlandırması, aslında ne kadar çaresiz kaldığının göstergesidir. Zira sahadaki fiili durum ortadadır: İran Hürmüz’de kontrolü elinde tutmakta, ABD ise “Özgürlük Projesi” gibi göstermelik operasyonlarla zaman kazanmaya çalışmaktadır. CNN’in bu son “füze-Demir Kubbe” kurgusu da, işte bu çaresizliğin bir ürünü olarak tarihe geçecektir.