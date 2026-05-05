AB’den Yoksullukla Mücadele Hamlesi: Yeni Strateji Fon Tartışmasıyla Gündemde

Ancak taslak metne ilişkin sızan bilgiler, stratejinin yeni bir bütçe kalemi ya da ek fon içermediğini ortaya koydu. Bu durum, özellikle sosyal politika alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından eleştirildi. Eleştirilerde, mevcut kaynakların halihazırda yetersiz olduğu ve somut finansman desteği olmadan hedeflerin kağıt üzerinde kalabileceği vurgulandı.

Komisyon ise stratejinin, mevcut AB fonlarının daha etkin ve koordineli kullanılmasını öngördüğünü savunuyor. Yetkililer, özellikle Avrupa Sosyal Fonu ve toparlanma programları kapsamında ayrılan kaynakların yoksullukla mücadeleye yönlendirileceğini belirtiyor.

AB verilerine göre milyonlarca kişi hâlâ yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor. Uzmanlar, yeni stratejinin başarıya ulaşmasının, üye ülkelerin uygulama konusundaki kararlılığına ve ulusal düzeyde ayrılacak kaynaklara bağlı olacağını ifade ediyor.

Stratejinin 6 Mayıs’taki resmi açıklamasının ardından, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler düzeyinde kapsamlı bir tartışma sürecinin başlaması bekleniyor.