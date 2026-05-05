Hürmüz Gerilimi Küresel Enerjiyi Sarsıyor: Abluka ABD’li Şirketlere “Altın Fırsat” Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Basra Körfezi’nden geçen petrol tankeri trafiğinin askıya alınması, dünya enerji piyasalarında sarsıcı bir domino etkisi yarattı. En kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda oluşan abluka, küresel talebin beşte birini boğarken, varil fiyatlarını birkaç gün içinde yüzde 40’a varan oranlarda yukarı çekti.

ABD merkezli enerji şirketleri bu gelişmeden doğrudan yararlanıyor. Alternatif tedarik kaynakları olarak öne çıkan Amerikan kaya petrolü üreticileri ve LNG ihracatçıları, fiyat artışıyla birlikte rekor gelirler elde etmeye başladı. Houston ve Louisiana merkezli büyük ihracat terminalleri tam kapasiteye yaklaşırken, Avrupa ülkeleri tedarik güvenliğini sağlamak için Washington’la acil enerji anlaşmaları yapmaya yöneldi.

Enerji ekonomisti Dr. Lisa McMahon, “Bu tablo, sadece petrol ticaretinin değil, küresel güç dengesinin yeniden yazılacağı bir dönüm noktasına işaret ediyor. ABD şirketleri kısa vadede kazançlı çıkıyor, ama uzun vadede enerji arzının askeri risklere bu denli bağımlı olması herkes için kırılganlık demek.” değerlendirmesinde bulundu.

İran tarafı ise ablukayı Batı’nın “tehditkâr tutumuna” yanıt olarak konumlandırırken, bölgedeki askeri hareketliliğin artması küresel piyasaları alarmda tutuyor. Avrupa ve Asya ülkelerinin stratejik petrol rezervlerini devreye alması konuşulurken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel üretim açığının telafisi için koordineli bir müdahale planı hazırlıyor.

Petrol fiyatları, arz kesintisinin süresine bağlı olarak yeni rekorlara doğru ilerleyebilir. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmaması halinde enerji piyasalarında zincirleme bir enflasyon dalgasının kaçınılmaz olacağı görüşünde.