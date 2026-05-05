Enerjide “1970’ler Kabusu” Geri Döndü: Hürmüz Krizi Spirit Airlines’ı İflasa Sürükledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkileri derinleşiyor. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron’un CEO’su Mike Wirth, yaptığı açıklamada piyasaların eşi benzeri görülmemiş bir arz şokuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Wirth, boğazın kapalı kaldığı her günün dünyayı 1973 petrol krizindeki gibi uzun kuyruklara ve yakıt kıtlığına bir adım daha yaklaştırdığını vurguladı.

Bu enerji krizinin ilk büyük kurumsal kurbanı ise havacılık sektöründen geldi. ABD’li düşük maliyetli havayolu devi Spirit Airlines, jet yakıtı fiyatlarındaki durdurulamaz yükseliş ve operasyonel maliyetlerin karşılanamaz hale gelmesi nedeniyle iflas bayrağını çektiğini duyurdu. Şirket, yakıt maliyetlerinin gelir dengesini tamamen bozduğunu ve mevcut şartlar altında uçuşları sürdürmenin imkansız hale geldiğini açıkladı.

Ekonomistler, Spirit Airlines’ın iflasının sadece bir başlangıç olabileceği konusunda hemfikir. Jet yakıtı fiyatlarındaki fırlama, lojistik ve taşımacılık sektöründeki pek çok firmayı benzer bir riskle karşı karşıya bırakmış durumda. Küresel petrol tüketiminin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, brent petrol fiyatlarını spekülatif seviyelere taşırken, havayolu bilet fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanıyor.

Piyasa uzmanları, “1970’lerin stagflasyon (düşük büyüme, yüksek enflasyon) dönemine benzer bir sürecin içine giriyoruz” yorumlarını yaparken, enerji krizinin çözülmemesi durumunda otomotivden gıdaya kadar tüm sektörlerde üretim ve dağıtım zincirlerinin kopma noktasına gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki diplomatik ve askeri düğümün ne zaman çözüleceği belirsizliğini korurken, küresel piyasalar her geçen gün yeni bir iflas ya da darboğaz haberiyle sarsılmaya devam ediyor.