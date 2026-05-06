2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında Lübnan’da şehit sayısı 2 bin 700’ü geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamaya göre, İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana ülkenin güneyine düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 2 bin 702’ye yükseldi. Aynı süre içinde 8 bin 311 kişi de yaralandı. Saldırılar nedeniyle bir milyondan fazla insanın yerinden edildiği belirtilirken, ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Çocuklar ve sağlık çalışanları da hedefte

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre saldırılarda yaşamını yitirenler arasında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu, en az 31 sağlık personelinin de öldüğü kaydedildi. Halkın yoğun olduğu bölgeleri hedef alan bombardımanlar, hastaneler ve sağlık altyapısını da vurdu; bölgedeki birçok sağlık kurumu hizmet dışı kalırken, sağlık çalışanlarının can güvenliği ciddi biçimde tehdit altında. BM raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail’in saldırılarının Gazze’de yürüttüğü soykırım kampanyasıyla benzerlik gösterdiğini belirterek, uluslararası toplumu acil önlem almaya çağırdı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de yayımladığı bildiride, İsrail’in saldırılarının savunma amaçlı olmadığını vurgulayarak, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak niteledi.

Tarih tekerrür ediyor: 2006’dan daha kanlı bir tablo

Mevcut çatışmalar, 2006 yılındaki İkinci Lübnan Savaşı’nın bilançosunu çoktan geride bıraktı. BBC’nin aktardığına göre, 34 gün süren o savaşta çoğu sivil 1.125 Lübnanlı hayatını kaybetmişti. Bu kez, henüz iki ay gibi kısa bir sürede can kaybı 2 bin 700’ü aştı. BM ve uluslararası kuruluşlar, altyapı tahribatının da boyutunun 2006’daki yıkımı çok aştığına dikkat çekiyor. Bu tarihsel karşılaştırma, emperyalist güçlerin savaş söylemlerinin her seferinde ‘hedefli operasyon’ kisvesi altında sivillerin sistematik biçimde hedef alındığı gerçeğini gizlediğini bir kez daha ortaya koyuyor. ABD, 2006’da olduğu gibi bugün de İsrail’e koşulsuz askerî ve diplomatik destek sağlarken, uluslararası hukukun temel ilkeleri bir kez daha büyük güçlerin çıkarları uğruna hiçe sayılıyor.

Ateşkes kağıt üzerinde, gerçekte savaş sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes, 3 hafta daha uzatılmış olmasına rağmen, İsrail saldırılarını durduramadı. Ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde bombardımanlar devam ederken, Hizbullah da saldırılara roket ve İHA’larla karşılık veriyor. BM yetkilileri, ateşkes sürecinin İsrail tarafından sürekli ihlal edilmesinin, müzakere çabalarını baltaladığını belirtiyor. İsrail ordusu, sivil altyapıyı vuran saldırılarda “askerî hedefleri” vurduğunu iddia ediyor; ancak Birleşmiş Milletler, raporlarında bu savunmaların uluslararası insancıl hukukla bağdaşmadığını defalarca vurguladı. Benzer bir tablo, daha önce Gazze’de de yaşanmış; ABD’nin garantörlüğünde ilan edilen ateşkesler, İsrail’in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle birer kâğıt parçasından ibaret kalmıştı.

Uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin çifte standardı

BM ve çok sayıda ülke İsrail’in saldırılarını kınarken, ABD yönetimi dikkat çeken bir sessizlik içinde. Üstelik Beyaz Saray, İsrail’e ek askerî yardım paketlerini onaylamaya devam ediyor. Washington’ın en güçlü müttefikine sunduğu bu koşulsuz destek, bölgedeki dengeleri tamamen altüst ediyor. BM İnsan Hakları Konseyi’nin raporlarının aksine, ABD’nin Lübnan’daki sivillerin korunmasına yönelik herhangi bir girişim başlatmaması, uluslararası camiada ikiyüzlülük olarak değerlendiriliyor. Libya’da, Suriye’de ve Yemen’de ‘insani müdahale’ söylemleriyle hareket eden Batılı güçlerin, İsrail söz konusu olduğunda insan haklarını hiçe sayması, emperyalist dış politikanın en belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Savaşın gerçek bedeli: Yerinden edilmiş bir nesil

Sağlık Bakanlığı’nın verileri yalnızca can kayıplarını değil, aynı zamanda bir insanlık trajedisinin boyutlarını da gözler önüne seriyor. Yerinden edilen bir milyondan fazla insan, okullarda, camilerde ve açık alanlarda barınmak zorunda kalırken, temiz suya, gıdaya ve elektriğe erişim giderek zorlaşıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmalar nedeniyle yüz binlerce çocuğun eğitiminin kesintiye uğradığını ve psikolojik destek alması gerektiğini açıkladı. Uzmanlar, bu tablonun yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de travması olduğunu belirtiyor. Emperyalist savaş politikalarının en ağır bedelini her zaman olduğu gibi yine masum siviller ödüyor.