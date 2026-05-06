AB, NATO'nun dikkate alınmadığı karşılıklı yardım maddesinin uygulanmasını test etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Brüksel merkezli Euractiv'in isimlerini belirtmediği diplomatlara ve kaynaklara dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri Pazartesi günü NATO'nun yeteneklerini dikkate almadan ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin (EEAS) rolünü sınırlandırarak AB Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın 42.7’nci maddesinin birliğin ülkelerine uygulanmasına ilişkin bir senaryo üzerinde tatbikat yaptı.

Bir diplomatın aktardığı üzere, simülasyon sırasında maddenin uygulanmasının ‘pratik yönlerine’ odaklanıldı. Amaç, mekanizmayı tetikleme eşik değerlerini, başkentleri desteklemeye yönelik mevcut araçları ve potansiyel engelleri tartışmaktı. Makalede, “Ancak bu teknik tatbikatta NATO'nun olası rolü dikkate alınmadı” ifadelerine yer verildi. EEAS’nin, bir kriz durumunda NATO ile diyaloğa girmeden önce AB’nin hangi araçlarının kullanılabileceğini netleştirmek istediğine dikkat çekilen haberde, büyükelçilere EEAS’nin rolünü belirlemek için iki senaryo sunulduğu kaydedildi. Kaynağa göre ülkelerin çoğu AB'nin diplomatik kolunun yalnızca destekleyici rol oynaması gerektiğini vurguladı.