Lübnanlı Şii Din Adamı Kabalan’dan Sert Mesaj: “Netanyahu ile El Sıkışan Suça Ortak Olur”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, ülkede her yıl 6 Mayıs’ta anılan Şehitler Günü vesilesiyle yayımladığı açıklamada İsrail hükümetine yönelik sert ifadeler kullandı. Kabalan, özellikle Gazze’de devam eden çatışmalar ve bölgesel gerilimler bağlamında uluslararası aktörleri İsrail yönetimiyle kurdukları ilişkiler konusunda uyardı.

Kabalan, mesajında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile normalleşme veya diplomatik temas kuran tarafların ağır insani ihlaller karşısında sorumluluk taşıyacağını savundu. Açıklamasında, İsrail’in askeri operasyonlarının bölgedeki insani krizi derinleştirdiğini ileri sürerek uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum alması gerektiğini dile getirdi.

Lübnan’daki siyasi ve dini çevrelerde yankı uyandıran açıklama, ülkede zaten hassas olan İsrail-Lübnan gerilimi bağlamında dikkat çekti. Son aylarda İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattında artan karşılıklı saldırılar, Lübnan’daki siyasi ve toplumsal aktörlerin söylemlerini daha sert bir çizgiye taşıyor.

Analistler, Kabalan’ın açıklamasının Lübnan’daki Şii siyasi ve dini çevrelerin İsrail’e karşı tutumunu yansıttığını ve bölgesel gerilimlerin iç siyasi söylemleri de etkilediğini belirtiyor. Açıklamanın, özellikle İsrail ile diplomatik temas kuran ülkelerle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıyabileceği değerlendiriliyor.