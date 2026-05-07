Bloomberg: Hürmüz'de gemi trafiği sıfıra yakın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump yönetiminin geçtiğimiz hafta başında büyük bir medya gösterisiyle duyurduğu ‘Özgürlük Projesi’ (Freedom Project), resmen başlamasının üzerinden 48 saat bile geçmeden rafa kaldırıldı. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg’in deniz navigasyon merkezlerinden derlediği verilere göre, ABD Başkanı’nın “gemileri kurtarma” operasyonu ilan etmesine rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin “Çıkmaz Sokak Projesi” olarak tanımladığı bu girişim, Washington’un bölgedeki caydırıcılık iddiasına bir kez daha ağır bir darbe vurdu. Trump ise başarısızlığı, “Pakistan’ın talebi” ve “devasa bir askeri başarı” gibi birbiriyle çelişen gerekçelerle örtbas etmeye çalışıyor.

‘Trafiğin Akışı Sıfır’: Bloomberg’den Çarpıcı Veri

Bloomberg’in haberine göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker ve ticari gemi sayısı, Trump’ın operasyonu duyurduğu Pazar gecesinden bu yana neredeyse sıfıra indi. Uluslararası denizcilik veri platformları, bölgedeki navtex uyarılarının ardından birçok taşıyıcı şirketin seferlerini askıya aldığını veya Ümit Burnu gibi çok daha uzun rotalara yöneldiğini gösteriyor. Bu durum, ABD’nin tek taraflı “açık deniz” garantisinin uluslararası ticaret için hiçbir güvence sunmadığını kanıtlıyor. Zira bir tanker şirketi yöneticisinin Financial Times’a anonim olarak söylediği gibi: “Pentagon sizin için koridor açtığını söylese de, o koridorda vurulma riski hâlâ yüzde yüz. Sigorta şirketleri poliçe düzenlemiyor.”

İsrail’den İtiraf: ‘ABD Petrol Tankerlerini Koruyamıyor’

Daha da çarpıcı olanı, İsrail resmi kanalı Kanal 12’nin üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberdir. Siyonist rejimin yetkilileri, ABD’nin Hürmüz’den geçen gemileri koruma kapasitesinin fiilen bulunmadığını açıkça itiraf etti. Haberde, Trump’ın operasyonu “dramatik bir kararla” askıya almak zorunda kaldığı belirtilirken, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) tankerleri koruma kabiliyetinin olmadığı vurgulandı. Bu itiraf, sadece bir askeri başarısızlık değil, aynı zamanda ABD-İsrail stratejik ittifakının derinleşen bir güven bunalımının da yansıması olarak yorumlandı. Zira İsrail, tıpkı 1973 Arap-İsrail Savaşı sırasında ABD’nin hava ikmalinde yaşanan tereddütlerde olduğu gibi, şimdi de en yakın müttefikinin caydırıcılık kabiliyetini sorgular hale gelmiş durumda.

İsrail kaynaklarına göre ABD’nin önerdiği alternatif rota – Umman kıyılarına paralel uzanan koridor – hem coğrafi olarak aşırı dar hem de balistik füzelerin menzili açısından oldukça riskli. Denizcilik uzmanları, bu rotanın genişliğinin bazı noktalarda 30 deniz milinin altına düştüğünü, bunun da İran’ın kıyı konuşlu füze bataryaları ve insansız hava araçları için mükemmel bir vadi oluşturduğunu belirtiyor. 1987-88’deki Tanker Savaşı sırasında da benzer bir koridor denenmiş ve ABD Donanması, USS Stark firkateyninin Irak uçakları tarafından vurulmasıyla sonuçlanan ağır bir bedel ödemişti. Tarihin tekerrür ettiğini söylemek için fazla ileri gitmeye gerek yok: Askeri teknoloji değişti ama coğrafyanın dayattığı gerçekler değişmedi.

Trump’ın Anlatı Çabası: ‘Başarı, Anlaşma ve Pakistan’

Operasyonun çöküşünün ardından Trump, kendine özgü bir retorikle geri çekilmeyi “stratejik bir hamle” olarak sunmaya çalıştı. Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, “İran’a karşı kazandığımız büyük askeri başarı” ile “Pakistan ve diğer ülkelerin talebi” doğrultusunda operasyonu durdurduğunu ve şimdi “Tahran’ın temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya” odaklandığını iddia etti. Bu açıklamanın iç mantığındaki çelişki göze çarpıyor: Eğer gerçekten “büyük bir askeri başarı” elde edilmişse, neden İran hâlâ Hürmüz’ü kontrol ediyor? Neden “anlaşma” ihtiyacı doğdu? Dahası, Pakistan’ın bu süreçteki rolü, Washington’ın bölgede kendi başına hareket edemediğini ve dolaylı diplomasiye mecbur kaldığını gösteriyor.

İran’ın Faturası: ‘İzin Bizden’

Irakçi’nin dediği gibi, Hürmüz’deki trafik artık İran’ın iznine tabi. Sahadan gelen son görüntüler, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne bağlı sürat teknelerinin, sivil gemilere eşlik ettiğini ve geçiş belgelerini kontrol ettiğini doğruluyor. Bu durum, uluslararası hukukta “geçiş rejimi” tartışmalarını yeniden alevlendirse de, sahadaki fiili durum çok net: Enerji piyasaları artık Tahran’ın söylemini fiyatlıyor. Brent petrolün Aralık vadeli işlemleri varil başına 92 doların üzerinde seyrederken, Goldman Sachs gibi kuruluşlar “Hürmüz risk priminin” uzun süre piyasalardan çıkmayacağını belirtiyor.

ABD İçinde Yükselen Sesler: ‘Bu Savaş Kimin İçin?’

Trump’ın bu maceracı politikası, Amerikan Kongresi’nde de sorgulanmaya devam ediyor. Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçi senatörler, “Bu savaşın İsrail’in çıkarları için mi yoksa Amerikan halkının çıkarları için mi yapıldığı” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, bir televizyon programında “Hürmüz’de bir gemi koridoru açmaya çalışmak, parmaklarınızla suyu tutmaya çalışmak gibidir. Siz bir yerden baskıyı kaldırınca, su tekrar akar. Pentagon’un bunu anlamaması için yaşanan 40 yıllık deneyimi görmezden gelmesi gerekir” yorumunu yaptı.