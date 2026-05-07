Katil İsrail yine ateşkesi ihlal etti: 25 bölgeye hava saldırısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail ordusu, son 24 saat içinde Lübnan’ın güneyinde 25 farklı noktaya hava saldırısı düzenlediğini resmen açıkladı. İsrail’in 226. Tugayı’na bağlı savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, işgal ordusunun “Hizbullah’a ait silah deposu, askeri mevzi ve altyapı” olduğunu iddia ettiği hedefler vuruldu.

Ancak sahadan gelen bilgiler, bu saldırıların sivilleri hedef almaktan çekinmediğini gösteriyor. Doğu Lübnan’ın Bekaa bölgesindeki Zlaya beldesinde, İsrail savaş uçaklarının belediye başkanının evini vurması sonucu bir anne ile kızı ve oğlu şehit olurken, bir kişi de yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

‘Hedefteki Ev, Belediye Başkanının Eviydi’

El-Menar televizyonunun aktardığına göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, Zlaya beldesinde belediye başkanına ait ev doğrudan hedef alındı. Saldırıda bir anne, kızı ve oğlu hayatını kaybetti. Olay yerinden yayılan görüntüler, enkaz altında kalan masum sivillerin kurtarılması için çalışan sivil savunma ekiplerini gösteriyor. Bu saldırı, İsrail’in “Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef aldığı” yönündeki resmi söylemiyle çelişen bir başka örnek olarak kayıtlara geçti. Zira uluslararası hukuka göre, bir belediye başkanının evi, sivil bir hedeftir ve hiçbir şekilde meşru askeri hedef sayılamaz. İsrail’in bu tür saldırıları, 2006 Lübnan Savaşı sırasında Kana ve Kaa köylerinde yaşanan toplu sivil ölümlerini hatırlatıyor; o dönemde de BM soruşturmaları, İsrail’in “orantılılık ilkesini” sistematik olarak ihlal ettiğini belgelemişti.

Güneyde Üç Kez Vurulan Zutr ve Mifdun

Saldırılar sadece doğu Bekaa ile sınırlı kalmadı. Güney Lübnan’daki Zutr eş-Şarkiye beldesi çevresi, sabah saatlerinde iki ayrı hava saldırısına maruz kaldı. Kısa bir süre sonra aynı bölgeye üçüncü bir saldırı daha düzenlendi. Ardından, bir İsrail insansız hava aracı (İHA) güneydeki Mifdun beldesini ikinci kez bombaladı. Bölge sakinleri, evlerinin sallandığını ve patlamaların ardından yoğun bir duman bulutunun yükseldiğini aktardı. Lübnan ordusu kaynakları, saldırıların yoğunluğunun ateşkes döneminde görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirtiyor.

İsrail’in İddiaları ve Hizbullah’ın Tepkisi

İsrail ordusunun yazılı açıklamasına göre, vurulan noktalar içinde bir silah deposu, askeri mevziler ve “Hizbullah’a ait diğer altyapı” bulunuyor. Açıklamada ayrıca, Hizbullah’ın son saatler içinde işgal askerlerine karşı roket, intihar İHA’sı ve havan toplarıyla saldırılar düzenlediği belirtilirken, “bu saldırılarda İsrail askerlerinin zayiat vermediği” iddia edildi. Ancak bu iddia, Hizbullah’ın geçmiş çatışmalardaki hassas hedefleme kapasitesi göz önüne alındığında, saha kaynaklarınca şüpheyle karşılanıyor. Hizbullah’tan yapılan ilk açıklamada, “İsrail’in ihlallerine karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz ve işgal askerleri cehennemin tam ortasında” ifadelerine yer verildi.

Sivil Kayıpların Ardındaki Emperyal Gerçek

Bu tablo, ABD ve İsrail’in bölgede uyguladığı “caydırıcılık” stratejisinin insani maliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Donald Trump yönetiminin İsrail’e yönelik koşulsuz askeri ve diplomatik desteği, özellikle Beyaz Saray’ın 2025’te İsrail’in Lübnan hava sahasını ihlallerine “yeşil ışık” yakması, bugünkü saldırıların zeminini hazırladı. Trump’ın 2026 seçimleri öncesi, New York ve Florida’daki Yahudi lobilerinin baskısıyla daha da sertleşen İsrail yanlısı söylemi, bir yandan Amerikan kamuoyunda savaş karşıtı grupların tepkisini çekerken, diğer yandan Pentagon’un bölgedeki varlığını meşrulaştırma çabası olarak yorumlanıyor. Demokrat senatör Bernie Sanders’ın geçtiğimiz hafta yaptığı “Netanyahu’nun savaşı uğruna Amerikan vergi mükelleflerinin parasını Ortadoğu’da yakmaya devam etmek akıl dışı” açıklaması, Trump’ın bu konuda giderek yalnızlaştığını gösteriyor.

Tarihsel Arka Plan: 2006’dan Bugüne Tekerrür Eden Senaryo

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki bu yoğun saldırıları, 2006 Temmuz Savaşı’nın hemen öncesindeki provokasyonları andırıyor. O dönemde de İsrail, “Hizbullah’ın askeri kapasitesini yok etme” bahanesiyle sivil altyapıyı hedef almış, BM 1701 sayılı kararına rağmen işgal ettiği topraklardan çekilmemişti. Bugün ise durum daha da karmaşık: Hizbullah, 2006’ya kıyasla çok daha gelişmiş bir füze cephaneliğine ve saha istihbaratına sahip. İsrail ordusunun 24 saatte 25 farklı noktayı vurması, aslında Hizbullah’ın hareket kabiliyetini kırmaya yetmediği gibi, direnişin halk nezdindeki meşruiyetini artırıyor. Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dr. Karim Makdisi’nin değerlendirmesine göre: “İsrail ne kadar çok sivil öldürürse, Hizbullah’a olan toplumsal destek o kadar artar. Bu, 1982’den beri değişmeyen bir denklemdir.”

Gelecek Günler: Geniş Çaplı Bir Savaşın Eşiğinde mi?

Uzmanlar, önümüzdeki 48 saat içinde Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki askeri üslere yönelik daha kapsamlı bir füze saldırısı başlatma riskinin yüksek olduğunu belirtiyor. İsrail’in bugün saldırdığı noktalardan biri olan Zlaya’daki belediye başkanının evinin hedef alınması, direnişin karar mekanizmalarını kırmaya yönelik bir “decapitation strike” (liderlik vurma) taktiği olarak okunuyor. Ancak Hizbullah’ın merkezi komuta yapısının, 1992’de Abbas Musavi’nin suikastından 2024’teki diğer operasyonlara kadar defalarca test edilmiş ve her seferinde yeniden yapılandığı biliniyor. Dolayısıyla, bu tür taktiklerin uzun vadede başarı şansı düşük.