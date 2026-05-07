Hürmüz’de ‘Özgürlük Projesi’ çöktü: Petrol fırladı, insiyatif İran'ın eline geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi sabahı büyük bir medya gösterisiyle duyurduğu ‘Özgürlük Projesi’ (Project Freedom), ilan edilmesinin üzerinden henüz 48 saat bile geçmeden sahadaki gerçekler karşısında çöküşe geçti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin “Çıkmaz Sokak Projesi” olarak nitelendirdiği bu girişim, Washington’un Hürmüz Boğazı’ndaki “insani koridor” açma iddiasının boş bir propaganda olduğunu ortaya koydu. İran makamlarına göre, operasyon sırasında ABD güçlerinin iki sivil tekneye ateş açması sonucu beş İranlı sivil hayatını kaybetti. Uluslararası basın ise projenin lojistik olarak imkânsız olduğunu ve küresel petrol fiyatlarını tehlikeli biçimde yükselttiğini yazarken, Brent petrol varil başına 114 doları aşarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sivil Teknelere Saldırı: ‘İnsani’ Maskenin Altında Trajedi

Trump yönetiminin “sıkışan gemileri ve denizcileri kurtarma” söylemiyle başlattığı operasyon, ilk gününden itibaren kanlı bir tabloyla damga vurdu. İran resmi ajansı Tesnim’in askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD güçleri Hürmüz Boğazı’nda Umman kıyısındaki Hasab’dan İran’a gitmekte olan iki küçük ticari tekneyi hedef aldı.

Saldırıda beş sivil İranlının hayatını kaybettiği belirtilirken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise operasyonu “ticari seyrüseferi tehdit eden İran botlarını etkisiz hale getirme” olarak savundu. Bu çelişki, ABD’nin bölgedeki insani söylemleriyle fiili saha uygulamaları arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Uluslararası Af Örgütü’nün daha önceki raporlarında da vurgulandığı gibi, ABD’nin Körfez bölgesindeki operasyonlarında “orantılılık ilkesi” sistemli biçimde ihlal ediliyor. Irakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Pakistan’ın çabaları sayesinde müzakereler ilerlerken, ABD’nin yeniden bataklığa sürüklenmesine izin verilmemeli” uyarısında bulundu.

Batı Basını: ‘Lojistik Olarak İmkânsız, Stratejik Olarak Anlamsız’

‘Özgürlük Projesi’, beklenenin aksine ABD medyasından da ağır eleştiriler aldı. The New York Times, projenin “çok fazla soru işareti barındırdığı ve önemli riskler içerdiği” uyarısında bulunarak, “İran’ın gemileri durdurması veya ABD çabalarına meydan okuması halinde mevcut ateşkes bozulabilir” değerlendirmesini yaptı. The Washington Post ise Trump’ın daha önce “Körfez’de sıkışan gemilerden ABD’nin sorumlu olmadığı” yönündeki sözlerini hatırlatarak, bu yeni girişimi bir “retorik dönüş” olarak nitelendirdi.

France 24’te yayınlanan bir askeri analizde, “Lojistik olarak bu imkânsız. Binlerce gemi var ve ABD’nin sadece sınırlı sayıda askeri gemisi bulunuyor” denirken, Bloomberg’in görüştüğü analistler “Ateşkes sağlanmadan bu operasyonun başarı şansı yok; İran, ABD refakati olsa bile gemileri vurmakta çok rahat” yorumunu yaptı. Sky News’te bir uzman, projenin asıl amacının “enerji fiyatlarını etkilemek ve İran’ın boğazdaki ‘boğucu’ kontrolüne meydan okumak” olduğunu, insani gerekçelerin ise sadece bir örtüden ibaret bulunduğunu belirtti.

Enerji Piyasalarında Şok: Brent 114 Dolara Fırladı

Projenin duyurulmasıyla birlikte küresel enerji piyasaları sert tepki verdi. The Wall Street Journal’ın verilerine göre, ham petrol vadeli işlemleri pazartesi günü işlemleri %6’lık bir artışla kapattı. Brent ham petrolü varil başına 114,44 dolara yükselerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Chevron’un CEO’su Mike Wirth, “Hürmüz’den geçen küresel petrol arzının %20’si nedeniyle, bu kapatmanın somut bir arz sıkıntısı yaratacağı artık görünür hale geldi” açıklamasını yaptı. Enerji ekonomistleri, bu fiyat seviyesinin ABD’de galon başına 5 doları aşan benzin fiyatlarıyla birleştiğinde, Trump yönetimi için seçim öncesi bir “siyasi yangın” anlamına geldiğini belirtiyor. Tarihsel veriler (Fair, 1978 modeli), benzin fiyatlarındaki her 10 sentlik artışın iktidar partisinin oylarını yaklaşık %0,5 oranında düşürdüğünü gösteriyor. Kasım ara seçimlerine aylar kala bu tablo, Beyaz Saray için hiç de iç açıcı değil.

İran’dan Sert Kırmızı Çizgiler: ‘İzin Bizden’

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Siyasi İşler Yardımcısı Tuğgeneral Yadullah Cevani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Düşman gemilerinin Hürmüz’den geçme girişimlerine askeri olarak müdahale edeceğiz” dedi. Cevani, “Düşman olmayan gemilerin geçişi artık önceden izin alınmasına bağlıdır.

Trump’ın insani koridor açma iddiaları tamamen yalan” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İran’ın boğazdaki yeni stratejisinin ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, İran’ın 2.400 kilometrelik kıyı şeridi ve boğazın sadece 167 kilometre genişliğinde olması nedeniyle, ABD gemilerinin bile sürekli tehdit altında olduğunu belirtiyor. Stratfor’un eski analisti Reva Bhalla, “Hürmüz’de savunma yapmak imkânsıza yakındır; kıyıdan atılan bir füze, refakat eden gemiyi vurmadan ticari gemiyi vurabilir. ABD bu riski almaya hazır değil” yorumunu yaptı.

Pakistan Arabuluculuğu ve Diplomatik Çıkmaz

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’ın arabuluculuğuyla ABD’ye 14 maddelik bir barış önerisi ilettiklerini ve yanıt beklediklerini açıkladı. Ancak Bekayi, “Hâlâ pozisyonlarını sürekli değiştiren, diplomatik süreci tıkayan bir tarafla karşı karşıyayız” dedi. “Bir elimiz müzakere masasında, diğer elimiz tetikte” diyen Bekayi, İran’ın kazanımlarından taviz vermeyeceğini ve baskılar ne kadar artarsa artsın geri adım atmayacağını vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise ülkesinin İran’a karşı herhangi bir askeri operasyona katılmayacağını belirterek, “Hürmüz’ün normale dönmesi savaşla değil, müzakereyle olur” dedi ve “gözler Hürmüz’e çevrilmişken Lübnan’daki yasa dışı saldırıları unutmamalıyız” uyarısında bulundu. Bu açıklama, ABD’nin müttefikleri arasında bile bölgesel bir savaşa girme konusunda ciddi bir isteksizlik olduğunu gösteriyor.

Tarihsel Bağlam: 2025’in ‘Ramazan Savaşı’ ve Değişen Oyun Kuralları

İran’ın Hürmüz’deki bu katı tutumu, 9 Şubat 2025’te (19 Şubat 1404) başlayan ‘Ramazan Savaşı’nın doğrudan bir sonucu. O dönemde İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarına maruz kalan İran, boğazı stratejik bir koz olarak devreye soktu. Artık geri dönüş yok: İranlı yetkililerin de açıkça söylediği gibi, Hürmüz asla eski haline dönmeyecek.

Bu, emperyal güçlerin yıllardır süren “açık denizlerde seyrüsefer özgürlüğü” doktrininin fiilen askıya alınması anlamına geliyor. ABD’nin 1980’lerdeki Tanker Savaşı’ndan bu yana bölgede kurmaya çalıştığı caydırıcılık, İran’ın ‘akıllı yönetim’ ve veri analizine dayalı kontrolü karşısında eriyor.

Trump’ın Çelişkileri ve ABD İçindeki Tepkiler

Trump’ın bu projeyi başlatma biçimi, kendi yönetimi içinde bile sorgulanıyor. Pentagon yetkililerinin proje hakkında ‘sürprizle karşılandıklarını’ aktaran isimsiz kaynaklar, Beyaz Saray ile Savunma Bakanlığı arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği olduğunu gösteriyor.

Demokrat senatörler, projenin Kongre’ye danışılmadan başlatıldığını ve sivil kayıplara yol açtığını belirterek soruşturma çağrısı yaparken, bazı Cumhuriyetçi isimler de “Bu savaş kimin için?” sorusunu sormaya başladı. ABD’nin en prestijli düşünce kuruluşlarından Council on Foreign Relations (CFR), yayımladığı acil notta, “Washington’un Hürmüz’de askeri bir çözümü yoktur. Tek seçenek, İran’ın meşru güvenlik endişelerini tanıyan bir diplomatik çerçevedir” uyarısını yaptı. Bu, ABD’nin kendi içindeki stratejik çevrelerin bile emperyal maceracılığa mesafeli durduğunu gösteren önemli bir veri.