ABD-Çin-İran üçgeninde kritik süreç

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran ile Washington arasında iki aydır devam eden ve küresel enerji piyasalarını sarsan ‘Ramazan Savaşı’nın gölgesinde, diplomasi trafiği hız kazandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Irakçi'nin Çin'e yaptığı ilk ziyaret olan bu görüşme, Beyaz Saray'ın duyurduğu 14-15 Mayıs tarihlerindeki Trump-Şi Zinping zirvesinden sadece bir hafta önce gerçekleşti. Irakçi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İran, tıpkı kendini savunmada güç gösterdiği gibi diplomasi alanında da ciddi ve kararlıdır" derken, Wang Yi "savaşın tamamen sona ermesinin ertelenemeyeceğini" vurguladı.

Görüşmenin ana gündemi, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, devam eden ateşkes müzakereleri ve İran'ın nükleer dosyası olurken, Ankara'dan Pekin'e uzanan bu kritik temaslar, ABD'nin bölgedeki emperyal politikalarına karşı İran'ın yalnız olmadığının da bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

‘Tarihin Doğru Tarafı’ ve Pakistan Köprüsü

Görüşmeye ilişkin resmi açıklamalar, iki ülke arasındaki stratejik derinliği gözler önüne serdi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ‘Çin’in düşmanlıkların yeniden başlamasını kabul edilemez bulduğunu’ belirtirken, İran tarafı ise Çin'in 'tarihin doğru tarafında durduğu' için teşekkür etti. Görüşmede masadaki en somut dosya, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerdi.

İran'ın 14 maddelik barış önerisini ilettiği ve Washington'dan yanıt beklediği bu süreçte, Çin tarafı, Pakistan'ın çabalarına verdiği desteği yineleyerek‘ barış görüşmelerinin başlatılması için koşulların yaratılmasına’ yardım edebileceğini belirtti. Bu tablo, ABD’nin İran’a yönelik ‘maksimum baskı’ stratejisinin, son yıllarda BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi platformlarda bir araya gelen Doğulu aktörler tarafından nasıl dengelenmeye çalışıldığını gösteriyor.

Hürmüz ve Nükleer Dosyada Çin'in Denge Siyaseti

Görüşmenin en kritik başlıklarından biri, dünya petrol arzının %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı oldu. Çin, bir yandan boğazda ‘normal ve güvenli geçişin acilen restore edilmesi’ çağrısı yaparken, diğer yandan ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını ve tek taraflı yaptırımlarını ‘tehlikeli’ bularak eleştirdi. Nükleer dosyada ise Wang Yi, ‘İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü takdir ettiklerini’ ancak Tahran'ın ‘barışçıl nükleer enerji kullanma hakkına’ da saygı duyduklarını ifade etti. Bu tutum, ABD'nin 2018'de JCPOA'dan çekilmesiyle oluşan boşlukta, Washington'un ‘sıfır uranyum zenginleştirme’ dayatması ile Tahran'ın nükleer hakları arasında bir denge kurma çabası olarak okunuyor.

‘Ekonomik Öfke’ ve Pekin’in ‘Blokaj Yanıtı’:

Diplomasi trafiği sürerken, Washington ve Pekin arasında ekonomik cephede de sert bir gerilim yaşanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ‘Ekonomik Öfke’ (Economic Fury) adlı bir operasyonla, İran petrolü satın aldıkları gerekçesiyle biri Hengli Grubu'na ait olan beş büyük Çin özel rafinerisini yaptırım listesine aldı. Washington'ın ‘gölge filo’ ile sürdürülen bu ticareti kesme hamlesine Pekin'den sert bir yanıt geldi:

Çin Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs'ta yayımladığı bir kararname ile bu yaptırımları ‘tanımama, uygulamama ve uyma’ zorunluluğu getirdi. Analistlere göre bu hamle, Trump’ın Pekin ziyareti öncesinde Çin’in elini güçlendiren ve ABD’nin ‘uluslararası hukuk dışı’ bulduğu yaptırımlarını etkisiz kılmaya yönelik stratejik bir adım.

Trump Zirvesi Öncesi ve Sonrası

Peki bu gelişmeler ışığında bundan sonra ne olacak? Önümüzdeki hafta Pekin’de yapılacak Trump-Şi zirvesi, sadece ticaret ve Tayvan meselesini değil, aynı zamanda Ortadoğu’daki yangının kontrol altına alınıp alınamayacağını da belirleyecek. ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin'i Hürmüz'deki ortak operasyona katılmaya ve ‘İranlıları boğazı açmaya ikna etmek için diplomasi kullanmaya’ çağırırken, İran ise bu zirve öncesinde pozisyonunu Pekin'e en net şekilde iletmiş oldu.

Bir diplomatik kaynağın değerlendirmesine göre, Çin bu süreçte ateşi söndüren değil, kendi çıkarlarını koruyan bir ‘dengeleyici’ rolü oynuyor. Irakçi'nin, bir sonraki adımda Washington'dan somut bir yanıt beklediği ve ‘adil ve kapsamlı bir anlaşma’ dışında bir seçeneğin olmadığını belirttiği görüşmede, Çin'in, İran'a ‘tırmanmama’ ve ‘stratejik sabır’ çağrısı yaptığı öğrenildi.