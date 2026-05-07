Devrim Muhafızları: Hürmüz'de bizim kurallarımızla geçiş yapılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün (6 Mayıs) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda ‘saldırganların tehdidinin sona erdiğini’ duyurdu. Açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde bulunan kaptanlara ve gemi sahiplerine, ‘İran kurallarına uygun geçiş’ ve ‘denizcilik güvenliğine sağlanan olumlu katkı’ nedeniyle teşekkür edildi. Mesajın en dikkat çekici bölümü ise şu oldu: “Saldırganların tehditlerinin sona ermesi ve yeni prosedürler ışığında, boğazdan güvenli ve sürdürülebilir geçiş mümkün hale gelecektir.” Bu açıklama, ABD’nin ‘Özgürlük Projesi’nin çöküşünün ardından, İran’ın bölgedeki fiili hakimiyetini perçinlediği ve artık ‘Tahran’ın kurallarının’ geçerli olduğu yeni bir döneme girildiğini gösteriyor.

‘Tehdit Sona Erdi’: Hürmüz’de Yeni Dönemin İlk Sinyali

Devrim Muhafızları’nın bu kısa ama anlamlı açıklaması, iki aydır süren ‘Ramazan Savaşı’nın ardından Hürmüz’deki statükonun kalıcı olarak değiştiğinin en resmi teyidi oldu. Açıklamada geçen ‘saldırganların tehditleri’ ifadesi, doğrudan ABD ve İsrail’in son haftalardaki askeri yığınağına işaret ediyor. Pentagon’un Kızıldeniz ve Umman Denizi’ne konuşlandırdığı üç uçak gemisi (Eisenhower, Vinson ve Truman) ve ‘Özgürlük Projesi’ kapsamında başlattığı refakat operasyonları, İran’ın kıyı savunma sistemleri ve ‘akıllı yönetim’ stratejisi karşısında başarısız olmuştu. Şimdi ise İran, bu tehdidin ‘bertaraf edildiğini’ ilan ederek, bundan sonra boğazdan geçişin kendi belirlediği ‘yeni prosedürlere’ tabi olacağını duyuruyor.

‘Kaptanlara Teşekkür’: İran’ın Sivil Aktörleri Kapsayan Stratejisi

Açıklamanın bir diğer dikkat çekici yönü, ‘kaptanlar ve gemi sahipleri’ne doğrudan teşekkür edilmesi. Bu, İran’ın sadece askeri değil, aynı zamanda sivil denizcilik aktörlerini de kapsayan kapsayıcı bir güvenlik anlayışı benimsediğini gösteriyor. Son haftalarda birçok uluslararası taşıyıcı şirket, Hürmüz’den geçiş için İran makamlarıyla koordinasyon kurmuş ve geçiş izni almıştı. Bu süreç, Tahran’ın boğazdaki yönetimini ‘insani ve ticari’ bir zemine oturtma çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor. Nitekim Irakçi daha önce yaptığı açıklamada, “İran’ın amacı boğazı tamamen kapatmak değil, düşman gemilerini hedef almaktır” demişti.

ABD’nin Çıkmazı: ‘Güvenli Geçiş’ için İran’la Koordinasyon Şart

Devrim Muhafızları’nın bu açıklaması, Washington için de yeni bir gerçeği dayatıyor: Artık Hürmüz’den geçecek her gemi, ister ticari ister askeri olsun, Tahran’ın koyduğu kurallara uymak zorunda. ABD’nin ‘Ultra Güvenlik’ adıyla başlattığı ve 48 saatte çöken ‘Özgürlük Projesi’, bunun en somut kanıtı. Emekli bir ABD Donanma Komutanı’nın Newsweek’e yaptığı değerlendirmeye göre, “Devrim Muhafızları artık Hürmüz’ün trafik polisi. ABD’nin bunu kabul etmesi, prestij açısından ağır bir darbe. Ancak kabul etmemesi, daha büyük bir askeri felakete yol açar.” Bu açmaz, Biden-Trump dönemindeki Ortadoğu politikalarının en büyük çıkmazlarından birini oluşturuyor.

Tarihsel Referans: 1987’den 2026’ya ABD’nin Hürmüz Hezimeti

ABD’nin Hürmüz’deki bu yenilgisi, tarihsel bir tekrarın da habercisi. 1987-88 yıllarındaki ‘Tanker Savaşı’ sırasında ABD’nin ‘Earnest Will’ operasyonu, İran’a karşı kısmi bir başarı elde etmiş ancak 1988’de USS Vincennes’in İran Hava Yolları’nın 655 sefer sayılı uçağını düşürmesiyle büyük bir itibar kaybı yaşamıştı. O dönemde de İran, boğazda mayın döşemiş ve uluslararası gemileri taciz etmişti. Bugün ise İran’ın elinde çok daha gelişmiş hipersonik füzeler, İHA’lar ve veri analizine dayalı ‘akıllı yönetim’ var. Üstelik 2025’te başlayan ‘Ramazan Savaşı’, İran’ın sadece Hürmüz’de değil, aynı zamanda Yemen ve Lübnan üzerinden bölgesel bir denklem kurduğunu da gösterdi. Bu çerçevede, ABD’nin 1987’de yapamadığını bugün yapması çok daha zor.

‘Yeni Prosedürler’ ile Ne Değişecek?

Devrim Muhafızları’nın ‘yeni prosedürler’ ile neyi kastettiği henüz tam olarak netlik kazanmış değil. Ancak İranlı yetkililerin daha önceki açıklamaları ve düşünce kuruluşu raporları, bu prosedürlerin üç ana maddeden oluşacağını gösteriyor:

Geçiş İzni: Her geminin, İran makamlarından önceden elektronik veya telsiz yoluyla geçiş izni alması. Veri Paylaşımı: Gemilerin kargo içeriği, güzergahı ve varış noktasına ilişkin bilgileri İran’a bildirmesi. Geçiş Ücreti: İran’ın sağladığı güvenlik hizmeti karşılığında ‘makul’ bir geçiş ücreti alınması (önceki çalışmalarda yıllık 2 milyar dolar bandında bir rakam telaffuz edilmişti).

Bu prosedürler, uluslararası hukukta UNCLOS’un 42. maddesi (kıyı devletlerinin geçişe ilişkin düzenleme yapma hakkı) ve 2002 tarihli ISPS Kodu (gemi ve liman güvenliği) gibi düzenlemelerle savunulabilir nitelikte.

Emperyal Çıkmaz ve Trump’ın Sınavı

Bu gelişmeler, Trump yönetimi için hiç de iç açıcı değil. Başkan Trump, görev süresinin başında ‘İran’ı diz çöktüreceğini’ söylemiş, ancak bugün İran, Hürmüz’de diz çöktürdüğü güç olmuş durumda. Trump’ın savaş yanlısı söylemlerine rağmen, Amerikan kamuoyu ve Kongre’de giderek büyüyen ‘savaştan çıkış’ çağrıları, başkanı zorluyor. CNN’in son anketine göre, Amerikalıların %63’ü ‘Hürmüz’de İran’la askeri bir çatışmaya girilmesini’ desteklemiyor. Bu oran, Demokratlar arasında %78’e, Cumhuriyetçiler arasında ise %45’e çıkıyor. Eski Başkan Barack Obama’nın ulusal güvenlik danışmanı Ben Rhodes, bir podcast yayınında şu değerlendirmeyi yaptı: “Trump’ın İran’a savaş açma vaadi, seçmeni heyecanlandırmak için iyi bir slogandı. Ama uygulamaya gelince, Pentagon her adımda ‘Bu bizi nereye götürür?’ diye soruyor. Hürmüz’de kaybedilen bir savaş, ABD’nin küresel liderliğinin sonu olur.”

Gelecek Günler: Ateşkes ve Pazarlık

Devrim Muhafızları’nın bu açıklaması, aslında ateşkesin de önünü açıyor. Zira İran, artık ‘güvenli geçişi’ garanti ettiğini söyleyerek, ABD’nin elini diplomatik olarak zorluyor. Eğer Washington, İran’ın koyduğu yeni prosedürlere sessiz kalır veya bunları tanırsa, bu bir ‘ABD teslimiyeti’ olarak algılanacak. Eğer reddederse, çatışma yeniden başlayacak. Irakçi’nin Pekin ziyareti ve önümüzdeki hafta Trump-Şi zirvesi, bu tercihin şekilleneceği kritik anlar olacak.