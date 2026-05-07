Filistin'de Hristiyanlara yönelik saldırılar artıyor: Siyonist toplumun gerçek yüzü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli Hristiyanlar, İsrailli yerleşimci ve askerlerin saldırılarındaki endişe verici artışa dikkat çekiyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, taciz, fiziksel saldırı ve ibadet özgürlüğünü hedef alan kısıtlamalar günlük hayatın bir parçası haline geldi. Mazin Gandur, "Yahudi olmayan herkes saldırıya uğruyor" diyerek, bu durumun sistematik bir ayrımcılık boyutuna ulaştığını belirtirken, Odette Said ise "Bayramlarda dahi kiliselere gitmekten mahrum bırakıldık" sözleriyle ibadethane baskılarının vardığı noktayı özetliyor.

Artan Şiddet ve Korku Kültürü

Görüşülen Filistinli Hristiyanlar durumu "dayanılmaz" olarak tanımlıyor. İsrail güçlerinin kontrol noktaları ve aşırı sağcı yerleşimcilerin saldırıları, bölge sakinlerini hem can hem de ibadet güvenliği konusunda tedirgin ediyor. Ramallah’ta dükkan işleten Mahfuz Hasri, izin belgesi olanların bile ibadet için Doğu Kudüs’e ulaşımının neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguluyor. Şadi Avad ise, göçmenlik bakanı olarak bilinen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kışkırtıcı söylemlerinin, Hristiyanlara yönelik saldırıları, özellikle de ‘tükürme’ gibi eylemleri meşrulaştırdığını aktarıyor. Cemaat üyelerinin, sadece fiziksel şiddete değil; kutsal mekanların kundaklanması ve mezarlıkların tahrip edilmesi gibi eylemlere de maruz kaldığı bildiriliyor.

Batı’nın Sessizliği ve ABD’nin Uzanan Eli

Bu şiddetin uluslararası alanda yeterince yankı bulamamasının en önemli nedenlerinden biri, ABD yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz siyasi ve diplomatik destek olarak değerlendiriliyor. Eski BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail’in en sadık destekçilerinin başında Kuzey Amerika ve Avrupa’daki Evanjelik-Hristiyan Siyonist toplulukların geldiğini hatırlatıyor. Lynk, bu grupların ‘vaat edilmiş topraklar‘ miti üzerinden İsrail’in işgal politikalarını meşrulaştırarak Filistinli Hristiyanların etnik temizliğine göz yumduğunu belirtiyor.

Hristiyan Siyonizmi ve Trump’ın Mirası

Donald Trump yönetiminin Kudüs’ü başkent olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliği’ni taşıması, işgalci yerleşimcilerin cesaretini artıran kilometre taşlarından biri olarak tarihe geçti. Bu politikalar, Filistinli Hristiyan toplumunu hedef alan şiddetin doğrudan meşru muhataplarından biri haline geldi. Ancak İrlandalı aktivist Tadgh Hickey’e göre durum daha da vahim: "Trump yönetimi Hristiyanlığı tamamen bir savaş silahına dönüştürdü. İsa’yı savaşın bir parçasıymış gibi göstermek, Hristiyan değerleriyle taban tabana zıt". Hickey, Trump’ın Beyaz Saray’da olduğu sürece Batı’nın sessiz kalacağını ve İsrail’in her türlü suçu işlemekte özgür hissedeceğini vurguluyor.

Tarihsel Arka Plan

Filistinli Hristiyanların bu topraklardaki varlıkları 2000 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ancak son yıllarda artan şiddet ve baskılar, toplumun hızla erimesine neden oluyor. Analist Hana Bendcowsky, son üç yıldır siyasi iklimin izin verdiği ölçüde artan bu nefret suçlarının, İsrail’in dünyanın tepkisini eskisi kadar umursamamasından kaynaklandığını söylüyor. Bu durum, Gazze ve Lübnan’daki kiliselere yönelik saldırılarla eşzamanlı olarak devam ediyor.

Sessizliğin Yankısı ve Gelecek Kaygısı

Filistinli Hristiyanlar, sadece Müslüman komşularının değil, dünyadaki tüm Hristiyanların da bu vahşete karşı ses çıkarmasını bekliyor. Mazin Gandur’un uyarısı çok net: "Yaşadığımız şey ayrımcılık ve ırkçılıktır. Bu durum dünyadaki Hristiyanlar için de bir tahrik aracıdır." Ancak Beytullahim’den gelen haberler, bölgedeki Hristiyan nüfusun yarısına yakınının 30 yaş altı olduğu ve hayatta kalabilmek için göç etme hazırlığı yaptığı yönünde. Kutsal topraklardaki bu son Hristiyan varlığının da yok olmasının eşiğinde olduğunu söylemek yanlış olmayacak.