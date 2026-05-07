Trump kontrolü kaybetti, şimdi “İran kabul ederse savaş biter” diyerek algı operasyonuna yöneldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “İran’ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak – ki bu belki de büyük bir varsayımdır – şimdiden efsanevi hale gelmiş ‘Destansı Öfke’ operasyonu sona erecek ve son derece etkili olan abluka sayesinde Hürmüz Boğazı, İran da dahil olmak üzere herkese açık hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Beyaz Saray’ın pazartesi günü başlattığı “Özgürlük Projesi”nin fiilen çökmesinin hemen ardından geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz üzerindeki tam hakimiyeti karşısında ABD’nin refakatli geçiş operasyonu 48 saat içinde etkisiz hale gelirken, ABD, beş İranlı sivili katlederek zafer propagandası yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, daha önce bu girişimi “Çıkmaz Sokak Projesi” olarak nitelendirerek, ABD’nin askeri bir çözüm üretemeyeceğini net biçimde ortaya koymuştu.

Analistler, Trump’ın son ültimatomunu, Hürmüz’de kontrolü tamamen kaybetmesinin ardından başvurduğu bir algı yönetimi hamlesi olarak değerlendiriyor. Washington’un sahadaki başarısızlığını örtmek için şimdi “kararın kendi elinde olduğu” izlenimini yaratmaya çalıştığı belirtiliyor. Oysa son günlerde yaşanan gelişmeler, İran’ın boğazdaki stratejik kazanımlarını pekiştirdiğini gösteriyor. Devrim Muhafızları, dün yaptığı açıklamada, “saldırgan tehditlerinin sona erdiğini” ve bundan sonra Hürmüz’den geçişin ancak İran’ın belirlediği yeni prosedürlere göre mümkün olacağını duyurmuştu.

İran’ın kazanımları bununla da sınırlı değil. Tahran yönetimi, boğazın güvenli yönetimi için yıllık 2 milyar dolara yakın bir geçiş ücreti almayı planladığını açıklarken, aynı zamanda Hürmüz’ü kullanarak ABD’nin bölgedeki askeri varlığına karşı etkili bir caydırıcılık aracı geliştirmiş durumda. Pakistan üzerinden yürütülen diplomatik temaslarda İran’ın ilettiği 14 maddelik barış önerisi, Washington tarafından henüz ciddi bir karşılık bulmazken, Tahran’ın müzakere masasında elinin güçlendiği yorumları yapılıyor.

ABD içinde ise Trump’ın bu yaklaşımına yönelik eleştiriler büyüyor. Demokrat senatörler, Başkan’ı Kongre onayı olmadan sürdürdüğü savaş politikaları nedeniyle sorgularken, emekli Tümgeneral Paul Eaton, “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor. Bu stratejik bir tutarsızlıktır. Hürmüz’de kaybedilen bir savaşın ardından gelen bu ültimatom, aslında bir teslimiyet itirafıdır” değerlendirmesinde bulundu.