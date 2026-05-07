Kalibaf’tan tarihi mesaj: İran halkı can verir ama teslim olmaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ikinci sesli mesajında halka seslenerek, ülkenin içinde bulunduğu savaş dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve beş önemli talebi sıraladı. Kalibaf, düşmanın yeni tasarımının deniz ablukasıyla ekonomik baskı oluşturmak, medyatik manipülasyon yapmak ve ülkenin iç birliğini bozmak olduğunu belirterek, “Bizi teslim etmek istiyorlar” dedi.

Meclis Başkanı, askeri ve terör saldırıları ihtimalini de göz ardı etmediklerini ancak düşmanın asıl hedefinin İran’ı içeriden zayıflatmak olduğunu vurguladı. “Düşman ekonomik baskıya çok umut bağlamış durumda. Belli ki kendisine yine yanlış raporlar veriliyor ve bu yanlış raporlara dayanarak yanlış kararlar alıyor” ifadelerini kullanan Kalibaf, bu yanlış kararların herkesi zor durumda bırakacağını söyledi.

Kalibaf, İran uzmanlarının ve analistlerinin itiraf ettiği gibi, İran halkının ne kadar ekonomik baskı altında kalırsa kalsın, bağımsızlık, vatan onuru ve inançları uğruna her türlü zorluğa göğüs gereceğini belirtti. “İran milletinin tarihsel bir bilinci vardır. Bu hassas tarih diliminde, bu cani düşmana karşı ne kadar zor olursa olsun durmaları gerektiğini anlamışlardır” diyen Kalibaf, düşmanın İran medeniyetini yok etme hayaliyle hareket ettiğini ancak bu hayalin asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Meclis Başkanı’nın en çarpıcı sözleri ise şunlar oldu: “Ben düşmanların hâlâ anlamamasına şaşıyorum. İran halkı can verir ama teslim olmaz. Bizim milletimiz, kendisini İran ve İslam’ın geleceği karşısında sorumlu hisseder ve geleceğin İranlıları atalarıyla gurur duysun diye çalışır.”

Kalibaf, beş maddelik talebini sıralarken, ilk olarak “tasarruf” çağrısı yaptı. “Halkın düşmanın kalbine atabileceği en etkili füze ‘tasarruf’tur” diyen Kalibaf, herkesi hem kendi tasarruf yapmaya hem de çevresini bu konuda teşvik etmeye davet etti. İkinci talep, Kovid-19 dönemindeki “İran Yardımlaşıyor” kampanyasına benzer bir dayanışma seferberliği başlatılması oldu. Kalibaf, özellikle “Canfedâ” gönüllülerinin daha organize biçimde bu yardımlaşma ağında yer alması gerektiğini söyledi.

Üçüncü talep doğrudan Basra güçlerine (Halk Seferberlik Güçleri) yönelikti. Kalibaf, “Bugün, Basra’nın ciddi biçimde sahaya inme zamanıdır. Siz halkın sorunlarına çözüm bulacak sığınak olmalısınız” diyerek, Basra güçlerinin halkla devlet arasında köprü kurmasını istedi. Dördüncü talep, uzmanlar ve entelektüeller içindi: “Kimsenin kendisine başvurulmasını beklemesin, önerilerini doğrudan yetkililere ulaştırsın.” Kalibaf, Meclis Araştırma Merkezi’nden bu önerileri almak için mekanizmalar oluşturmasını da istedi.

Beşinci ve son talep ise yurt dışındaki İranlılara yönelikti. Kalibaf, “Bugün İran sizin her birinize ihtiyaç duyuyor. Sizler devasa kapasitelerinizle düşmanı yenilgiye uğratacak en büyük unsurlardan birisiniz” diyerek, yurt dışındaki İranlılara yetkilileri ‘zorlamaları’ çağrısında bulundu: “Bugün, ısrarla ve ciddiyetle yetkilileri zorlamanın – evet zorlamanın – zamanıdır ki, sizin kapasitenizden İran’a yardım etmek için yararlanılsın.”

Bu açıklamalar, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki 48 saatlik “Özgürlük Projesi”nin çöküşünün ardından, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik “maksimum baskı” stratejisini yeniden ekonomik abluka ve iç karışıklık eksenine oturtmasıyla aynı döneme denk geldi. Trump yönetimi, askeri seçeneklerin tükendiğini görerek, bu kez “içten çökertme” ve “ekonomik boğma” stratejilerine ağırlık vermişti. Ancak Kalibaf’ın konuşması, bu stratejinin de ilk günden itibaren İranlı yetkililer tarafından okunduğunu ve toplumsal seferberlikle karşılanacağını gösterdi.

ABD içinde de bu politikalara yönelik muhalefet büyüyor. Demokrat Kongre Üyesi Dan Goldman, “Bu pervasız savaş felaket, yasadışı ve ahlaka aykırı” diyerek Trump ve Netanyahu’yu hedef alırken, yapılan anketler Amerikan halkının %63’ünün İran’la askeri çatışmayı desteklemediğini gösteriyor. Emekli Tümgeneral Paul Eaton’ın “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor” eleştirisi, Beyaz Saray’ın stratejik tutarsızlığını özetliyor.

İran’ın kazanımları ise giderek somutlaşıyor. Devrim Muhafızları, Hürmüz üzerindeki tam kontrolünü pekiştirirken, yeni geçiş prosedürleriyle boğazdan geçişlerin ancak İran’ın iznine tabi olacağı bildirildi. Ayrıca İran’ın sağladığı güvenlik hizmeti karşılığında yıllık 2 milyar dolara yakın bir geçiş ücreti almayı planladığı belirtiliyor. Çin gibi büyük güçlerin ABD yaptırımlarını tanımayacağını ilan etmesi de Tahran’ın elini güçlendiren bir diğer faktör.

Kalibaf’ın “düşman hâlâ anlamadı” sözleri, aslında emperyal zihnin en büyük kör noktasına işaret ediyor: Tarih boyunca İran’ı hedef alan müdahaleler – 1953 darbesinden 1980-88 İran-Irak Savaşı’na, 2020’deki Süleymani suikastından 2026’nın “Ramazan Savaşı”na kadar – her seferinde toplumsal direnci kırmayı başaramadı. Aksine, her saldırı İran’ın iç birliğini ve ulusal bilincini daha da pekiştirdi. Kalibaf’ın “can veririz ama teslim olmayız” vurgusu, bu tarihsel direniş geleneğinin en güncel ifadesi olarak kayıtlara geçti.