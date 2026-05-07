Tahran’dan Washington’a Sert Mesaj: ‘Hürmüz’de Gövde Gösterisi Yapıp Kaçamazsınız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Lideri’nin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki askeri hareketliliğine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. ABD’nin bölge üzerinde “gösteri yapıp ardından uzaklaşma niyetinde olduğunu” savunan Rızai, Washington’un yıllar içinde İran’a verdiğini belirttiği zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.
Rızai, “Fars Körfezi’nin bölge ülkelerinin iradesiyle bağımsız bir statüye kavuşması gerektiğini” dile getirerek, yabancı güçlerin varlığının gerilimi artırdığını vurguladı. İranlı yetkilinin bu açıklamaları, Tahran ile Washington arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.
