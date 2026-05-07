Tahran’dan Washington’a Sert Mesaj: ‘Hürmüz’de Gövde Gösterisi Yapıp Kaçamazsınız

İran Devrim Lideri’nin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki varlığını “gövde gösterisi” olarak nitelendirdi ve Washington’un bölgede İran’a verdiği tüm zararları tazmin etmesi gerektiğini söyledi. Rızai ayrıca Fars Körfezi’nin “bağımsız bir bölge” olarak tanınması çağrısında bulundu.