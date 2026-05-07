ABD’nin Hürmüz Boğazı Stratejisindeki Çelişkiler Operasyonel Belirsizlik Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı ve İran politikasında sergilediği tutarsız yaklaşım, ABD askeri ve diplomatik çevrelerinde artan bir kafa karışıklığına yol açıyor. Yetkililerin farklı zamanlarda birbirine zıt mesajlar vermesi, sahada görevli komutanların karar alma süreçlerini olumsuz etkiliyor.

Pentagon kaynaklarına göre, Beyaz Saray’dan gelen direktiflerin sık sık değişmesi, Orta Doğu’daki ABD askeri varlığının operasyonel hazırlığını zayıflatıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda devriye gezen donanma birlikleri, İran Devrim Muhafızları’nın provokasyonlarına nasıl yanıt verecekleri konusunda net talimatlar alamadıklarını bildiriyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği de durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Diplomatik kanallardan gelen yumuşama sinyalleri ile askeri retorikten yükselen sert tehditler arasındaki uyumsuzluk, hem müttefikleri hem de rakipleri şaşkına çeviriyor. Körfez ülkeleri, ABD’nin gerçek niyetlerini anlamakta zorlanıyor.

Eski üst düzey Pentagon yetkilileri, bu tür stratejik belirsizliklerin caydırıcılığı zayıflattığını ve yanlış hesaplamalara zemin hazırladığını uyarıyor. Emekli Amiral James Stavridis, “Düşmanınız sizin ne yapacağınızı bilmiyorsa, bu bir avantaj değil, tehlikedir. Çünkü yanlış sinyaller istenmeyen çatışmalara yol açabilir” dedi.

İran tarafı ise bu belirsizliği kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Tahran yönetimi, Washington’daki iç çelişkileri propaganda malzemesi olarak kullanırken, bölgesel müttefikleri aracılığıyla ABD çıkarlarına yönelik düşük yoğunluklu saldırıları sürdürüyor. Uzmanlar, İran’ın ABD’nin kararsızlığını bir zayıflık işareti olarak yorumladığını belirtiyor.

Kongre’de de yönetimin İran stratejisi eleştiri konusu olmaya başladı. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, Beyaz Saray’dan daha tutarlı ve öngörülebilir bir politika talep ediyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi, önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili bir dizi oturum düzenlemeyi planlıyor.

Askeri analistler, mevcut belirsizliğin uzun vadede ABD’nin bölgedeki güvenilirliğine zarar vereceği konusunda uyarıyor. Stratejik netlik sağlanmadığı takdirde, hem müttefiklerin güveni sarsılacak hem de İran gibi rakiplerin risk alma eğilimi artacak. Uzmanlar, Washington’un acil olarak tutarlı bir Körfez stratejisi belirlemesi gerektiğini vurguluyor.