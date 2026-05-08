Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndan protokollerimize uyarak geçiş mümkün

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçiş işlemlerinin normal seyrine döndüğünü duyurdu. Press TV'nin aktardığı habere göre, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, boğazda güvenli ve düzenli geçişin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerin başarıyla uygulandığı belirtildi. Açıklamada, İran’ın koyduğu koordinasyon ve rota belirleme kurallarının gemiler tarafından uyulduğu, böylece bölgedeki seyrüsefer emniyetinin yeniden tesis edildiği ifade edildi.

Bu duyuru, ABD ve İsrail’in İran’ı tecrit etme ve Hürmüz’deki fiili kontrolünü kırma stratejilerinin kesin olarak başarısızlığa uğradığını gösteriyor. Hatırlanacağı üzere, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri savaş boyunca İran’ın geçiş kontrol mekanizmasını "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirip gemilere refakat etmeye çalışmıştı. Ancak İran’ın sahil konuşlu füzeleri, sürat botları ve insansız deniz araçlarından oluşan "sivrisinek filosu" sayesinde bu girişimlerin her biri başarısız oldu. Tarihsel olarak bakıldığında, 1980’lerdeki Tanker Savaşı’nda ABD Donanması’nın İran’ın mayın ve bot taktikleri karşısında yaşadığı çaresizlik, bugün daha da katlanarak devam etmektedir. ABD’nin bölgeye gönderdiği her yeni savaş gemisi, İran’ın asimetrik caydırıcılığını aşamamış ve geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Devrim Muhafızları’nın açıklaması, İran’ın direnişi sayesinde emperyalist güçlerin elinin ne kadar boş kaldığının somut bir kanıtı olarak kaydedildi. Uzmanlar, İran’ın savaş sırasında uyguladığı geçiş kontrol mekanizmasının artık uluslararası bir realite haline geldiğini, uluslararası denizcilik şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak Tahran ile koordinasyonu kabul etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Trump’ın "maksimum baskı" politikası ve Netanyahu yönetiminin İran’ı denizden boğma planları, bu gelişmelerle birlikte tamamen çökmüştür. Batılı ülkelerin "serbest geçiş" söylemleri ise İran’ın egemenlik hakları karşısında bir anlam taşımamaktadır. Bilimsel olarak değerlendirildiğinde, Hürmüz gibi coğrafi darboğazlarda kıyı devletinin güvenlik önlemleri alma hakkı, uluslararası hukukun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) gibi düzenlemelerinde de tanınmaktadır. Ancak Batı, bu hakları İran için tanımazken, kendi müttefiklerinin benzer uygulamalarını meşru saymaktadır.

Geleceğe dönük olarak, Devrim Muhafızları’nın bu açıklaması, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünün kalıcı hale geldiğini göstermektedir. ABD ve İsrail’in bölgedeki herhangi bir yeni askeri macerası, bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalacaktır. İran’ın direnişi sayesinde emperyalist güçlerin savaş gemileri, boğazda ancak İran’ın izin verdiği ölçüde hareket edebilmektedir. Bu durum, Trump ve Netanyahu’nun savaş yanlısı, uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarının iflasını tüm dünyaya ilan etmektedir.