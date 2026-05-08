Reuters: ABD ve İran anlaşmaya yaklaşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters haber ajansına konuşan kaynaklara göre, ABD ve İran arasında savaşı durdurmaya yönelik sınırlı ve geçici bir anlaşmaya varılmasına yaklaşıldığı belirtildi. Haberde, çatışmaları durdurmayı hedefleyen bir çerçeve taslağı üzerinde çalışıldığı, ancak en fazla ihtilaf yaratan konuların çözümsüz kaldığı ifade edildi. Planın, kapsamlı bir barış anlaşması yerine kısa vadeli bir mutabakat zaptına dayandığı, bunun da iki taraf arasındaki derin ayrılıkları yansıttığı aktarıldı. Haberde ayrıca İran'ın, geçici bir ateşkes değil, İran ve bölgede savaşı tamamen sonlandıracak bir anlaşma arayışında olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise "savaşın İran ile hızla biteceğini beklediğini" söylediği ve Hürmüz Boğazı ile Tahran'ın nükleer programı konusundaki çıkmaza bir anlaşmayla son vermeye çalıştığı belirtildi.

Tahran'dan ABD medyasının "temenni listesine" soğuk duş

Ancak İran tarafından ABD medyasında dolaşan bu iyimser tabloya karşı net bir uyarı geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, benzer bir haber yayımlayan Axios sitesine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların "ABD'nin bir temenni listesinden" ibaret olduğunu belirtti. Rızai, "ABD, savaş alanında başaramadığını müzakere masasında da başaramayacak" ifadelerini kullandı.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre ise konuya yakın bir kaynak, ABD'nin gönderdiği son metne İran'ın henüz resmi bir yanıt vermediğini, "ABD medyasının Tahran ile Washington'un nihai anlaşmaya yaklaştığı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Bu gelişmeler, ABD'nin İran karşısında hem askeri hem de diplomatik alanda ne kadar çaresiz kaldığını gözler önüne seriyor. Trump yönetiminin "maksimum baskı" politikası, İran'ı diz çöktürmeyi başaramadığı gibi, şimdi Washington'u geçici de olsa bir anlaşma arayışına itmiştir. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD'nin İran ile müzakerelerde sıklıkla "geçici anlaşma" taktiğine başvurduğu, ancak bu girişimlerin her seferinde İran'ın direniş iradesi karşısında başarısız olduğu bilinmektedir. 2015 Nükleer Anlaşması (JCPOA) bile Trump tarafından tek taraflı olarak bozulmuş, bu durum Tahran yönetiminde ABD'ye olan güveni tamamen sıfırlamıştır. Uzmanlar, bugün ABD'nin "sınırlı ve geçici" bir anlaşma peşinde koşmasının, aslında İran'ın savaş meydanındaki direnişi sayesinde masaya oturmak zorunda kalmasından kaynaklandığını belirtiyor. Netanyahu yönetiminin ise bu süreci sabote etmek için her türlü manevrayı yapması beklenirken, İran'ın direnişi sayesinde emperyalist güçlerin eli yine boş kalmaktadır. Geleceğe dönük olarak, İran'ın ABD'nin "temenni listelerine" prim vermeyeceği ve ancak kapsamlı, kalıcı ve tüm haklarını güvence altına alan bir anlaşmaya yanaşacağı öngörülüyor.