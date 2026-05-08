Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaleti, son saatlerde patlama sesleriyle sarsıldı.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Bender Abbas kentinde hava savunma sistemlerinin iki insansız hava aracına karşı müdahalede bulunduğu, bölge sakinleri tarafından duyulan gürültülerin bu müdahaleden kaynaklandığı belirtildi.

Aynı anda Keşm Adası açıklarındaki Behmen İskelesi'nde de patlamalar meydana geldiği ve iskeleye ait ticari bölümlerin hedef alındığı ifade edildi. Bazı yerel kaynaklar, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz geçiş yapmaya çalışan gemilere Devrim Muhafızları Donanması tarafından yapılan uyarı ateşi sesleri ile patlama seslerinin karıştırılmış olabileceğini belirtiyor.

Olayın ardından İsrail kaynaklarına dayandırılan iddialarda, Behmen İskelesi'ne düzenlenen saldırının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Bu iddiaları aktaran bazı basın organları, saldırının arkasında BAE'nin İsrail rejiminin bir uzantısı olarak hareket ettiğini yazdı. Ancak henüz bu konuda ne İran ne de BAE tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı, saldırıyı doğrulayan ya da sorumluluğu üstlenen somut bir kanıt bulunmadığı aktarılıyor.

Saldırı iddialarının ardından İran medyası, BAE'ye yönelik sert ifadeler kullanmaya başladı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, bu tür bir eylemin "düşmanca" olarak nitelendirildiği ve iddiaların doğrulanması halinde BAE'nin "bedelini ödeyeceği" vurgulanıyor.

Bu son dakika gelişmeleri, Ortadoğu'da yeniden baş göstermeye başlayan tansiyonun ateşini daha da yükseltirken, tüm gözler bölge ülkelerinin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.

Uzmanlar, henüz doğrulanmayan bu iddiaların bile emperyalist güçlerin İran'ı hedef alan savaş planlarının devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor.

Tarihsel olarak bakıldığında, BAE'nin Yemen'deki savaştan Libya'ya, Sudan'dan Afganistan'a kadar birçok bölgede İsrail ve ABD ile uyumlu hareket ettiği ve "Takip Devleti" (İsrail) olarak bilinen aktörün bir uzantısı haline geldiği biliniyor.