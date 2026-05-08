  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi

8 Mayıs 2026 - 09:04
News ID: 1811401
Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi

Başkent Tahran'ın batısında hava savunma sistemleri, tespit edilen "düşman insansız hava araçlarına" karşı aktif hale geldi. Yaklaşık 20 dakika süren operasyonun ardından kentte durumun normale döndüğü belirtildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın başkenti Tahran'ın batı bölgesinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na dayandırılan haberde, kentte aktif hale gelen hava savunma sistemlerine ait seslerin duyulduğu belirtildi. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise, Tahran semalarında tespit edilen "küçük insansız hava araçları ve gözetleme dronelerine karşı" hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve ateş açıldığı ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, hava savunma sistemlerinin yaklaşık 20 dakika boyunca aktif kaldığı, daha sonra kentin normal durumuna döndüğü aktarıldı. Fars ve Tesnim haber ajanslarının bildirdiğine göre, başkentin batı, merkez ve güneydoğu bölgelerinde hava savunma ateşi duyulduğu, iki düşman İHA'sının merkeze doğru ilerlediği ve hava savunma sistemlerinin bu araçları hedef aldığı kaydedildi.

Henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha