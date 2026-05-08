Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın başkenti Tahran'ın batı bölgesinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na dayandırılan haberde, kentte aktif hale gelen hava savunma sistemlerine ait seslerin duyulduğu belirtildi. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise, Tahran semalarında tespit edilen "küçük insansız hava araçları ve gözetleme dronelerine karşı" hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve ateş açıldığı ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, hava savunma sistemlerinin yaklaşık 20 dakika boyunca aktif kaldığı, daha sonra kentin normal durumuna döndüğü aktarıldı. Fars ve Tesnim haber ajanslarının bildirdiğine göre, başkentin batı, merkez ve güneydoğu bölgelerinde hava savunma ateşi duyulduğu, iki düşman İHA'sının merkeze doğru ilerlediği ve hava savunma sistemlerinin bu araçları hedef aldığı kaydedildi.

Henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.