İran: ABD savaş gemilerine misilleme operasyonu düzenledik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yeniden fırladı. İran, ABD savaş gemilerine yönelik doğrudan bir saldırı düzenlediğini duyurdu ve bu hamleyi, Washington yönetiminin daha önceki bir ateşkes ihlaline karşı “anında” verilmiş bir karşılık olarak nitelendirdi. Taraflar arasında bölgedeki en kritik petrol arterinde yaşanan bu son çatışma, haftalardır görece sakin seyreden sularda büyük bir gerilim sıçramasına yol açtı.

İran resmi ajansı Mehr’e göre, Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD’nin “ateşkesi ihlal ederek” iki İran petrol tankerini hedef aldığını iddia etti. Açıklamaya göre, Cask sularından Hürmüz’e doğru ilerleyen bir tanker ile boğaza giriş yapmakta olan bir başka gemi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre limanı açıklarında vuruldu. Aynı anda, Humir, Sirik sahilleri ve Kaşm Adası’ndaki sivil bölgelerin de bazı bölge ülkelerinin işbirliğiyle hava saldırısına uğradığı öne sürüldü.

İran Sözcü bu gelişmelerin ardından, “Silahlı kuvvetlerimiz hiç vakit kaybetmeden, Hürmüz’ün doğusunda ve Çabahar limanının güneyinde konuşlu ABD savaş gemilerine hücum ederek onlara önemli hasarlar verdiler” ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında, “Suçlu ve saldırgan ABD ile destekçileri bilmelidir ki, İran geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü tecavüze güçlü ve tereddütsüz bir yanıt verecektir” denildi.

Saldırı ve karşı saldırı iddiaları

Olaylar zinciri, İran’ın iddiasına göre, ABD’nin ateşkesi tek taraflı bozmasıyla başladı. Tahran yönetimi, bu hamleyi yalnızca bir askeri müdahale olarak değil, aynı zamanda Washington’un bölgede sürdürdüğü yıpratıcı ve istikrarsızlaştırıcı stratejinin bir parçası olarak yorumladı. ABD’nin geçmişte Basra Körfezi’nde “seyir özgürlüğü” adı altında yürüttüğü misyonların, fiilen İran’ın enerji koridorlarını hedef alan bir baskı aracına dönüştüğüne dikkat çeken analistler, bu tür hamlelerin genellikle tırmanan bir krizin habercisi olduğunu belirtiyor.

Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin bölgedeki varlığı çoğu zaman Vaşington’un “kural temelli uluslararası düzen” söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışıldı. Ancak 1988’de İran Hava Yolları’na ait 655 sefer sayılı uçağın USS Vincennes tarafından düşürülmesi gibi olaylar, bu varlığın ne denli yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini ve sivillerin hayatını hiçe sayan bir mantığın ürünü olduğunu gözler önüne sermişti. O dönemde olduğu gibi bugün de benzer bir model işliyor: Önce bir “tehdit” tanımlanıyor, ardından askeri müdahale için zemin hazırlanıyor.

Trump yönetiminin iç cephesinde de yükselen eleştiriler

Bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteği ve bölgedeki saldırgan angajman kuralları, kendi ülkesinde de sert tartışmalara yol açıyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı izolasyonist sesler, Gazze’de yaşanan insani felaketin ardından Beyaz Saray’ın Ortadoğu’daki “sınırsız angajmanını” sorgulamaya başladı. Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene’in İsrail’e yapılan askeri yardımları kesme çağrısı ve İsrail’in eylemlerini “soykırım” olarak nitelemesi, bu yeni iç muhalefetin en çarpıcı örnekleri arasında gösteriliyor. Aşırı sağcı aktivist Laura Loomer’ın Trump’a “Muhtemelen sahip olacağımız son yanlısı-İsrail başkanı olacaksın” sözlerine Trump’ın “Haklısın” yanıtı verdiği iddiası, Beyaz Saray’ın bile geleneksel müttefiki İsrail karşısında giderek zorlandığına işaret ediyor.

Ancak bu iç eleştirilere rağmen Pentagon, Hürmüz’deki son olaylarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. ABD tarafının iddiaları doğrulayıp doğrulamayacağı ya da karşı bir hamlede bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.