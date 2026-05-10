Sumud Filosu: Etik dışı işkence yapıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İsrail rejiminin, Gazze ablukasını kırmak için hareket eden uluslararası yardım filosuna yönelik saldırıları ve gözaltındaki aktivistlere uyguladığı işkenceler, El-Sumud Filosu yetkilileri tarafından ifşa edildi. Yetkililer, son yolculuklarında İsrail donanmasının uluslararası sularda dahi düzenlediği baskınlarda “etik dışı muamele” ve “ağır kötü davranış” yaşandığını öne sürüyor.

Son iki yılda, Gazze ablukasını kırmak ve bölge halkına yardım ulaştırmak için yola çıkan birden fazla özgürlük konvoyu, İsrail kuvvetlerinin hedefi haline geldi. Geçtiğimiz hafta itibarıyla ise “El-Sumud” (Direniş) Filosu’na yönelik saldırılar yeniden yoğunlaştı. Filosunun yetkilileri, İsrail askerlerinin uluslararası aktivistleri uluslararası sularda durdurduğunu, ardından gözaltında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bıraktıklarını duyurdu. Aslında bu tablo, yalnızca bir “güvenlik önlemi” değil; Tel Aviv yönetiminin Gazze üzerindeki insanlık dışı ablukayı her yolla sürdürme iradesinin tezahürüdür. Zira İsrail, Mavi Marmara baskınından bu yana, uluslararası sularda seyreden sivil yardım gemilerine yönelik orantısız güç kullanma geleneğini sürdürmekte ve bu eylemlerini “meşru müdafaa” kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

El-Sumud filosunun mevcut seferi, sembolik açıdan büyük bir önem taşıyor. Zira bu girişim, 2025 yılında aynı filonun düzenlediği ve İsrail donanması tarafından uluslararası sularda hedef alındığı bir önceki kampanyanın ardından geliyor. O saldırıda yüzlerce katılımcı, sınır dışı edilmeden önce alıkonulmuş ve çoğu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Associated Press’in aktardığına göre, El-Sumud Filosu geçtiğimiz sonbaharda onlarca tekneyle Gazze’ye yaklaşmayı başarmış, ancak daha sonra İsrail kuvvetleri tarafından hedef alınarak geri dönmek zorunda kalmıştı.

Filo yetkilileri, şu anki kampanyalarını “Gazze şeridine yönelik deniz ablukasını kırmak için koordine edilmiş en büyük sivil deniz seferberliği” olarak tanımlıyor. Buna karşın Batılı ülkeler ve İsrail yönetimi, bu tür girişimleri “provokasyon” olarak nitelendirip uluslararası hukukun abluka ile ilgili maddelerini kendi lehlerine yorumlamaktadır. Oysa Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin raporları, Gazze ablukasının toplu cezalandırma niteliği taşıdığını ve dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini defalarca ortaya koymuştur. İsrail’in elindeki aktivistlere yönelik işkence iddiaları ise, rejimin uluslararası kamuoyunda zaten sarsılmış olan insan hakları sicilini daha da derinden yaralıyor.