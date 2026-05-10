Hizbullah: Savaş öncesi duruma dönüş yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’nda Vefa Direniş Bloku’nun kıdemli temsilcisi Hasan Fadlallah, direnişin işgale karşı mücadelede yeni bir aşamaya girdiğini ve 2 Mart’tan önceki duruma asla geri dönmeyeceğini açıkladı. Fadlallah, siyonist düşmanla doğrudan müzakereleri “düşüş süreci” olarak nitelendirirken, direnişin yalnızca belirli prosedürlerle hedeflere ulaşmayı sağlayacak dolaylı müzakereleri desteklediğini vurguladı.

Hasan Fadlallah’ın bu çıkışı, Lübnan hükümetinin ABD aracılığıyla İsrail’le doğrudan görüşmelere sıcak baktığı bir döneme denk geliyor. Fadlallah daha önce yaptığı açıklamalarda mevcut yönetimi sert bir dille eleştirerek, “Egemen güç halkın seviyesinde değil, direnişin mücadeleci gençliğini asla anlamadı” ifadelerini kullanmıştı. Bu eleştirilerin temelinde, ABD emperyalizminin Lübnan’ı “normalleşmeye” zorlama çabaları yatıyor. Tarihsel olarak bakıldığında, Washington’ın bölgedeki her “arabuluculuk” girişimi, fiilen daha güçsüz olan tarafın koşulsuz teslimiyetini dayatmaktan ibaret olmuştur. 1983’teki İsrail-Lübnan anlaşmasından bugüne, doğrudan müzakerelerin Lübnan’a kazandırdığı hiçbir şey olmamış, aksine işgal derinleşmiştir.

Fadlallah’ın “direnişin işgal ve saldırı koşullarında izne ihtiyacı yoktur, vatan savunması ulusal uzlaşıya da bağlı değildir” sözleri ise aslında mevcut Lübnan hükümetinin içine düştüğü çelişkiyi gözler önüne seriyor. Bir yanda ABD’nin dayattığı “müzakereler yoluyla çözüm” söylemi, diğer yanda İsrail’in ateşkes ihlalleri ve toprak ilhakı hedefi. Lübnan ordusunun güneyde caydırıcılık kuramadığı ortamda, direnişin varlığı ülkenin parçalanmasını engelleyen en hayati unsur olarak öne çıkıyor. Zira emperyalist proje, her zaman olduğu gibi, direniş eksenini “bölücü” ilan ederek meşru savunma hakkını gasp etmeye çalışmaktadır.

Ne var ki Fadlallah’ın net duruşu, İsrail’in Lübnan’ın %20’sini boşaltıp “Büyük İsrail”e katma planlarına karşı bir set çekiyor. Direnişin “eski duruma dönüşü reddetmesi”, yalnızca askeri bir pozisyon değil, aynı zamanda 2000 yılındaki güney Lübnan’dan çekilme ve 2006 Temmuz Savaşı’nın kazanımlarını muhafaza etme iradesidir. Lübnan hükümeti ne kadar teslimiyetçi bir rota izlerse izlesin, direnişin sahada yarattığı caydırıcılık, ABD-İsrail ekseninin tüm projeksiyonlarını boşa çıkarmaya devam etmektedir.