Gazze'de şehit sayısı 72 bin 736'ya ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 736’ya ulaştı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bugüne ise işgal rejiminin saldırılarında 850 kişi daha yaşamını yitirdi, 2 bin 433 kişi yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu’nun nisan ayı başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Bakanlık verilerine göre İsrail saldırılarında toplam yaralı sayısı ise 172 bin 535’e yükselmiş durumda. Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu bildiriliyor.

Ateşkes Yalnızca Kâğıt Üzerinde: 1520 İhlal

10 Ekim 2025’te varılan ateşkese rağmen, İsrail’in saldırganlığı durmadı. Gazze Basın Ofisi’nin verilerine göre, 10 Ekim 2025 ile 4 Şubat 2026 tarihleri arasında İsrail, ateşkesi tam 1520 kez ihlal etti. 115 günlük “ateşkes” döneminde her gün ortalama 13 ihlalin kaydedildiği bu tablo, İsrail’in uluslararası anlaşmalara bağlılığının ne denli göstermelik olduğunu ortaya koyuyor. 29 Nisan 2026’da Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cibaliya mülteci kampları başta olmak üzere doğu ve kuzey bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alınırken, 9 yaşındaki bir çocuk da bu ihlallerden birinde yaşamını yitirdi. Ateşkesin imzalandığı günden bu yana geçen sürede İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 850’yi aşarken, yaralı sayısı 2 bin 433’e, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısı ise 770’e ulaştı.

İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarına devam etmesi, yalnızca bir “güvenlik önlemi”nin ötesinde, Gazze’yi yaşanmaz hale getirmeye yönelik sistematik bir stratejinin parçasıdır. Bu strateji, sivil altyapıyı hedef alan bir “yıpratma savaşı” niteliği taşımaktadır. Uluslararası hukuka göre ateşkes döneminde dahi sivillere yönelik saldırılar savaş suçu kapsamına girerken, Batılı ülkelerin bu ihlallere karşı sessiz kalması, iki yüzlü insan hakları söyleminin çarpıcı bir örneğidir.

Sağlık Sistemi Çöktü, Hastaneler Savaş Alanına Döndü

İsrail’in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze’de sağlık sistemi tamamen çökme noktasına gelmiştir. AA’nın raporuna göre, İsrail saldırıları ve ablukanın ardından Gazze’de hastanelerin yüzde 94’ü hasar görmüş veya kullanılamaz hale gelmiştir. Laboratuvar malzemelerinin yüzde 86’sı tükenmiş, kan stokları tamamen bitmiş durumdadır. Hayati öneme sahip ilaçların yüzde 47’si tükenmiş, hastaneler oksijen yetersizliği nedeniyle hasta kabul edemez hale gelmiştir. Gazze Şeridi’nde 1800’den fazla sağlık tesisi, büyük hastaneler, sağlık ocakları, klinikler, eczaneler ve laboratuvarlar İsrail saldırılarında kullanılamaz hale gelmiştir.

BM Nüfus Fonu’na (UNFPA) göre ise Gazze’de hane reisliği yapan tahmini 57 bin kadın, temel hizmetlere erişimini yitirmiş durumdadır. BM Genel Sekreter Sözcüsü’nün yaptığı açıklamaya göre, Gazze’nin hiçbir yerinde siviller için güvenlik bulunmamaktadır. Sağlık altyapısının çöküşü, doğrudan can kayıplarına yol açarken, yaralıların tedavi edilememesi ve kronik hastaların ilaçsız kalması, ölü sayısının resmî verilerin çok üzerinde olabileceğini göstermektedir. Perspektif.eu’da yayımlanan bir araştırma, Gazze’deki gerçek ölü sayısının resmî verilerden çok daha yüksek olabileceğini ortaya koymuştur.

Uluslararası Tepkiler ve İkircikli Batı Tutumu

İsrail’in Gazze’deki saldırıları, uluslararası camiada geniş yankı buluyor. Avrupa Birliği, İsrail’in Gazze’deki kontrol alanını genişletme hamlesine sert tepki gösterirken, ABD ise İsrail’e koşulsuz desteğini sürdürüyor. Mayıs 2026’da Viyana’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde İsrail’e yönelik protestolar ve boykot çağrıları giderek büyüyor. Türkiye, AB, Arap Birliği ve 16 ülke, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını kınamış, 25 ülke ise “Gazze’de savaş bitmeli” ortak bildirisine imza atmıştı.

Ancak asıl sorun, bu kınamaların yaptırıma dönüşmemesidir. ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail aleyhindeki kararları veto etmesi, emperyalist güçlerin meselenin özünde nasıl bir mutabakat içinde olduklarını göstermektedir. Tarihsel bir perspektiften bakıldığında, Batı’nın İsrail’e yönelik eleştirileri hiçbir zaman somut adımlara dönüşmemiştir. 1982’deki Sabra ve Şatila katliamından 2014’teki Gazze saldırılarına kadar, İsrail’in savaş suçları sistemli bir şekilde görmezden gelinmiştir. Bugün 72 bin 736 sivilin katledilmesi, bu sessizliğin doğrudan bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Bilimsel verilerin ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği bir ortamda, Batı’nın “insan hakları” söylemi, emperyalist çıkarların örtücü bir perdesinden ibarettir.