Hürmüz Krizi Küresel Rotayı Değiştirdi: Ticaret Panama Kanalı’na Yöneliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı küresel ticaret yollarını doğrudan etkiledi. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazın kapanması, enerji ve yük taşımacılığı yapan şirketleri alternatif güzergâh arayışına yöneltti.

Uluslararası denizcilik ve lojistik şirketleri, güvenlik riskleri ve artan sigorta maliyetleri nedeniyle bazı sevkiyatlarını farklı rotalara kaydırmaya başladı. Bu kapsamda, küresel ticaret akışının bir bölümünün Panama Kanalı üzerinden yapılan sevkiyatlara yöneldiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’ndaki krizin uzaması durumunda, dünya enerji piyasalarında dalgalanmaların artması ve taşımacılık maliyetlerinin yükselmesi bekleniyor. Panama Kanalı ise alternatif bir geçiş noktası olarak daha fazla yük trafiğiyle karşı karşıya kalabilir.

Analistler, söz konusu gelişmenin yalnızca enerji piyasalarını değil, küresel tedarik zincirlerini de etkileyeceğini vurgularken, deniz ticaretindeki rota değişiminin önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor.