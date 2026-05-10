Almanya’dan ABD ile Füze Teması: Tomahawk ve Typhon Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Almanya, ABD’den Tomahawk seyir füzeleri ve Typhon kara konuşlu fırlatma sistemleri satın alma planını yeniden gündemine aldı. Berlin’in, söz konusu sistemlerin tedariki konusunda Donald Trump yönetimiyle yeniden temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Haberde, Almanya’nın uzun menzilli hassas vuruş kapasitesini güçlendirmek ve Avrupa’daki güvenlik ortamına uyum sağlamak amacıyla bu tür sistemlere ilgi gösterdiği ifade edildi. Tomahawk füzeleri, yüksek hassasiyetli uzun menzilli saldırı kabiliyetiyle bilinirken, Typhon sistemi ise kara konuşlu platformlardan bu tür füzelerin fırlatılmasına olanak sağlıyor.

Kaynaklara göre Berlin yönetimi, NATO çerçevesindeki caydırıcılık kapasitesini artırmak ve Avrupa’nın savunma mimarisinde daha etkin bir rol oynamak için alternatif askeri kabiliyetleri değerlendiriyor.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanlığı veya ABD yönetiminden söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, Avrupa’da artan güvenlik endişeleri ve değişen stratejik dengelerin kıta ülkelerini yeni savunma yatırımlarına yönelttiğini belirtiyor.