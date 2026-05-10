Trump Tarifeleri Avrupa Otomotivini Vurdu: Fatura 8 Milyar Euroyu Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Financial Times’ın şirket bilançoları ve kamuya yapılan açıklamalar üzerinden hazırladığı analiz, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin Avrupa otomotiv sektöründe ciddi bir mali yük oluşturduğunu ortaya koydu. Habere göre Avrupa’nın önde gelen otomobil üreticileri son bir yıl içinde bu tarifeler nedeniyle toplamda 8 milyar euronun üzerinde ek maliyetle karşı karşıya kaldı.

ABD’nin uyguladığı ticaret politikaları kapsamında özellikle Avrupa’dan ithal edilen otomobiller ve otomotiv parçalarına getirilen ek vergiler, üreticilerin maliyetlerini artırdı. Bu durumun şirketlerin kârlılıklarını ve küresel tedarik zincirlerini de etkilediği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, artan maliyetlerin bazı üreticileri fiyat artışına veya üretim planlarını yeniden düzenlemeye zorladığını ifade ediyor. Avrupa otomotiv devlerinin ABD pazarındaki varlığını korumak için farklı stratejiler üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

Uzmanlar, küresel ticarette artan korumacı politikaların otomotiv sektörü gibi uluslararası üretim ve tedarik ağlarına dayalı endüstriler üzerinde daha büyük baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Avrupa ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerinin seyri ise sektör tarafından yakından takip ediliyor.