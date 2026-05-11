Macaristan’dan AB’de Veto Sinyali: Yeni Hükümet “Şantaj Aracı Olmayacak” Dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Macaristan’ın yeni Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin Avrupa Birliği içindeki tutumuna ilişkin önemli bir politika değişikliğini duyurdu. Magyar, Macaristan’ın AB karar mekanizmalarında sahip olduğu veto hakkını siyasi şantaj ya da pazarlık aracı olarak kullanmayacağını açıkladı.

Yeni hükümetin bu açıklaması, önceki yönetim döneminde Budapeşte ile Brüksel arasında sık sık yaşanan gerilimlerin ardından geldi. Macaristan, geçmiş yıllarda özellikle Ukrayna’ya yönelik yardım paketleri, yaptırımlar ve bazı bütçe kararları konusunda veto tehdidini kullanması nedeniyle AB içinde eleştirilerin hedefi olmuştu.

Magyar hükümeti ise Avrupa Birliği ile daha yapıcı bir ilişki kurmayı hedeflediklerini belirtiyor. Başbakan, Macaristan’ın ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceğini ancak bunun AB içindeki ortak karar alma süreçlerini kilitlemek anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Brüksel’deki diplomatik çevreler, Budapeşte’den gelen bu mesajın AB içindeki işbirliğini kolaylaştırabileceğini değerlendiriyor. Yeni yaklaşımın özellikle dış politika ve güvenlik alanındaki ortak kararların alınmasında etkili olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre Macaristan’ın veto politikasındaki bu değişim, hem AB içindeki siyasi dengeleri hem de Budapeşte–Brüksel ilişkilerinin geleceğini doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak görülüyor.