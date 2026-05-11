İran, Körfez’deki Ayrışmayı Fırsata Çeviriyor: Suudi Arabistan-BAE Çatlağı Stratejik Koz Olabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, Orta Doğu’daki jeopolitik dengeleri kendi lehine çevirmek için yeni bir strateji izliyor. Bölgedeki analistler, özellikle Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında son dönemde belirginleşen politik ayrışmaların Tahran tarafından “stratejik bir fırsat” olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

Uzun yıllar boyunca İran karşıtı bir blok oluşturarak hareket eden Suudi Arabistan ve BAE, Yemen’deki savaş, bölgesel güvenlik mimarisi ve dış politika öncelikleri gibi konularda son zamanlarda farklılaşan yaklaşımlar sergiliyor. Bu farklılaşma, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) içindeki uyumu da etkilemiş durumda.

İran’ın bu ayrılığı kendi bölgesel nüfuzunu artırmak için bir kaldıraç olarak kullanmaya çalıştığı belirtiliyor. Tahran yönetiminin, bu iki önemli Körfez ülkesi arasındaki çatlağı derinleştirerek veya kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ederek bölgedeki askeri ve siyasi varlığını güçlendirmeyi hedeflediği düşünülüyor. Özellikle BAE’nin İran’la ilişkilerde daha yumuşak bir çizgi izleme eğilimi göstermesi, Tahran’ın bu stratejisini kolaylaştırabilir.

Analistler, İran’ın Yemen’deki Husiler aracılığıyla Suudi Arabistan’a baskıyı sürdürürken, BAE ile diplomatik kanalları açık tutmaya çalışabileceğini belirtiyorlar. Bu durum, Körfez’deki güç dengelerini yeniden şekillendirirken, ABD’nin bölgedeki geleneksel müttefikleri arasındaki işbirliğini de zorlayabilir.

Bölgesel gelişmeler ve küresel güçlerin Orta Doğu’ya yönelik politikaları, İran’ın bu stratejinin uzun vadeli başarısını belirlemede etkili olacak başlıca faktörler arasında gösteriliyor.