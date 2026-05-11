İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Alarm: “Ordu İnsan Gücü Kriziyle Karşı Karşıya”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusunun üst düzey komutasından gelen açıklamalar, ülkede askeri kapasite ve insan gücü konusunda yeni bir tartışma başlattı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Knesset Dışişleri ve Savunma Komisyonu’nda yapılan gizli bir oturumda milletvekillerine ordunun ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu aktardığı öne sürüldü.

Toplantıya katılan bazı kaynaklara göre Zamir, özellikle uzun süren operasyonlar ve artan güvenlik yükümlülükleri nedeniyle ordunun mevcut insan gücünün giderek yetersiz kaldığını belirtti. Zamir’in, bu durumun devam etmesi halinde ordunun bazı birimlerinde ciddi zafiyetler oluşabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

İddialara göre Genelkurmay Başkanı, asker sayısının artırılması, rezerv birliklerin daha etkin kullanılması ve zorunlu askerlik sistemiyle ilgili bazı düzenlemelerin değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca güvenlik tehditlerinin yoğunlaştığı bir dönemde ordunun operasyonel kapasitesinin korunmasının kritik önemde olduğu vurgulandı.

İsrail’de son dönemde güvenlik kurumları, Gazze ve Lübnan sınırındaki gelişmeler ile bölgesel gerilimler nedeniyle ordunun üzerindeki yükün arttığını sık sık dile getiriyor. Uzmanlar, bu durumun hem aktif birlikler hem de yedek kuvvetler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Savunma analistlerine göre personel eksikliği tartışması, İsrail’de askeri hizmet sistemi, yedek kuvvetlerin rolü ve toplumun farklı kesimlerinin orduya katılımı gibi konuların yeniden gündeme gelmesine yol açabilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hükümet ile askeri liderlik arasında bu başlıklarda yeni düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.