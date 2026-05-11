İsrail Askerleri Lübnan Sınırındaki Üsleri Aceleyle Terk Etti İddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırılan İsrail askeri birlikleriyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail ordusunun kısa süre önce kurduğu bazı ileri mevziler, Hizbullah’ın olası insansız hava aracı saldırıları nedeniyle hızla tahliye edildi.

İddialara göre askerler, üsleri yalnızca bir gün içinde terk ederken yüz binlerce şekel değerinde olduğu belirtilen askeri teçhizatın bir kısmını sahada bıraktı. Söz konusu ekipmanların arasında iletişim sistemleri, koruyucu malzemeler ve çeşitli lojistik ekipmanların bulunduğu öne sürülüyor.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, Hizbullah’ın son yıllarda özellikle keşif ve saldırı amaçlı insansız hava araçları kapasitesini artırdığını ve bunun İsrail’in kuzey sınırındaki askeri planlamaları doğrudan etkilediğini belirtiyor. Bu nedenle sınır hattındaki bazı geçici mevzilerin sık sık yeniden konumlandırıldığı ifade ediliyor.

İsrail ordusu konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmazken, sınır hattındaki askeri hareketliliğin son dönemde artan gerilim nedeniyle devam ettiği belirtiliyor. Uzmanlara göre Hizbullah’ın dron kabiliyeti, İsrail’in kuzey cephesinde güvenlik hesaplarını önemli ölçüde değiştiren unsurlardan biri haline gelmiş durumda.

Analistler, Lübnan sınırında yaşanan bu tür gelişmelerin iki taraf arasındaki kırılgan dengeyi daha hassas hale getirdiğini ve bölgede küçük bir olayın bile daha geniş çaplı bir gerilimi tetikleyebileceğini ifade ediyor.