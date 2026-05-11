Hürmüz Boğazı’nda Trafik Durdu İddiası: Körfez Limanlarında Faaliyetler Askıya Alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı –ABNA- İranlı bir yetkilinin yaptığı açıklama, küresel enerji piyasalarını ve Körfez’deki deniz ticaretini yakından ilgilendiren yeni bir iddiayı gündeme getirdi. İranlı yetkili Mesud Balmah, Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji gemisi trafiğinin tamamen durduğunu söyledi.

Balmah’a göre normal şartlarda her gün yaklaşık 110 petrol ve enerji taşıyan geminin geçtiği boğazda gemi sayısı “sıfıra indi.” Aynı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Cebel Ali Limanı başta olmak üzere Körfez’deki Arap limanlarının da faaliyetlerini durdurduğu ileri sürüldü.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Basra Körfezi’nden çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının büyük kısmı bu dar su yolundan küresel pazarlara ulaştırılıyor. Bu nedenle boğazdaki olası bir kesinti, enerji fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde ciddi etkiler yaratma potansiyeline sahip.

Öte yandan söz konusu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı. Bölgedeki denizcilik otoriteleri ve uluslararası enerji kuruluşlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek uzun süreli bir kesintinin küresel petrol arzını ciddi biçimde etkileyebileceğini ve enerji piyasalarında hızlı fiyat hareketlerine yol açabileceğini belirtiyor.