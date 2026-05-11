İran’dan Güneybatıda İHA Açıklaması: “Keşif Aracı Düşürüldü”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ordusu, ülkenin güneybatı bölgesinde hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen bir keşif insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, olayın entegre hava savunma sistemleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu meydana geldiği belirtildi.

Askeri kaynaklara göre hava savunma unsurları, bölgedeki radar sistemleri aracılığıyla kimliği açıklanmayan hava aracını tespit etti. İran ordusu, İHA’nın “düşmana ait keşif aracı” olduğunu savunurken, aracın hava savunma ağı tarafından takip edilerek etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Olayın yaşandığı güneybatı bölgesi, enerji tesisleri ve stratejik askeri noktalar nedeniyle İran açısından kritik önem taşıyor. Son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik ve karşılıklı güvenlik açıklamaları nedeniyle hava savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulduğu belirtiliyor.

İranlı yetkililer, ülkenin hava sahasına yönelik herhangi bir ihlale karşı hızlı ve sert yanıt verileceğini vurgularken, olayla ilgili daha fazla teknik detay paylaşılmadı. İHA’nın hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin resmi bir bilgi de verilmedi.

Uzmanlar, insansız hava araçlarının bölgedeki gerilimlerde giderek daha fazla kullanıldığını ve hava savunma sistemlerinin Orta Doğu’daki güvenlik denkleminde kritik rol oynadığını değerlendiriyor.