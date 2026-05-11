Hizbullah'ın misilleme operasyonlarında en az 18 Siyonist asker öldürüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusu, Hizbullah’ın sınır bölgesi El-Menara’da düzenlediği SİHA saldırısında bir askerinin daha hayatını kaybettiğini itiraf etti. Böylece Mart ayı başından bu yana çatışmalarda öldürülen İsrailli askerlerin sayısı, resmi kayıtlara göre 18’e ulaştı. Ancak İsrail’in yaralı ve ölü askerlerine ilişkin haberlerde uyguladığı “sistematik sansür”, bu rakamın gerçekte çok daha yüksek olabileceğine dair ciddi şüpheler uyandırıyor. Uzman gazeteciler, İsrail ordusunun yayın yasağı altında, patlama yerlerinden görüntü paylaşan yerleşimcileri veya muhabirleri tutukladığını, bu bilgi ablukasının ise “resmi istatistikleri” tek yetkili kaynak haline getirdiğini belirtiyor. Oysa bağımsız analistler bu rakamların, sahada yaşananlarla örtüşmediğini defalarca kanıtlamıştır.

Son yıllardaki çatışmaların gösterdiği bir gerçek var ki, İsrail ordusu “ağır yaralı” olarak duyurduğu askerlerin birçoğunu, günler hatta haftalar sonra teker teker ölü listesine ekliyor. Bu yöntem, kamuoyuna tek seferde yüksek kayıp şoku yaşatmamak için başvurulan klasik bir savaş iletişimi taktiği olarak biliniyor. Oysa direniş medyasına (El-İ’lam el-Harbi) yakın kaynakların yayınladığı görüntüler, füzelerin doğrudan İsrail askeri konuşlanma noktalarını ve toplanma alanlarını vurduğunu ve bunun kesin olarak ciddi zayiatla sonuçlandığını teyit etmektedir. Bu sansür mekanizması, yalnızca uluslararası kamuoyunu değil, İsrail içindeki aileleri de gerçeklerden uzak tutmaya yönelik bir propaganda aracıdır.

Tarihsel olarak bakıldığında, 2006 Lübnan Savaşı sırasında da İsrail ordusu benzer bir yöntem uygulamış, gerçek kayıplarını savaştan aylar sonra kademeli olarak açıklamıştı. 2014 Gazze Savaşı’nda da asker ölümlerine ilişkin veriler, bağımsız araştırmacılar tarafından resmî rakamların en az yüzde 20 altında bildirildiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Emperyalist güçlerin en önemli ortaklarından biri olan İsrail, ABD’den aldığı kesintisiz askeri ve diplomatik destek sayesinde bu bilgi karartmasını sürdürebilmektedir. Ne var ki, Hizbullah’ın ucuz ancak etkili SİHA’ları ve hassas füzeleri, İsrail’in kuzey cephesindeki askeri doktrinini altüst etmiş durumdadır. Düşük maliyetli insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar, İsrail’in gelişmiş hava savunma sistemlerini bile zaman zaman etkisiz kılarken, bu durum Siyonist askeri makinenin zırhlı görüntüsünün ardındaki kırılganlığı gözler önüne sermektedir.

İsrail ordusunun, kayıplarını gizleme konusundaki bu ısrarı, aynı zamanda iç cephenin moralini koruma çabası olarak da okunmalıdır. Ancak direniş cephesi, her asker ölümünü bir zafer olarak duyururken, Tel Aviv yönetimi sessizliğe ve yayın yasaklarına sığınmaktadır. Bu asimetrik mücadelede bilgi savaşı da en az sahadaki çatışmalar kadar belirleyici hale gelmiştir. Gerçek sayı ne olursa olsun, İsrail’in kuzey sınırında Hizbullah’ın caydırıcılığının kırılamadığı ve her geçen gün yeni bir asker tabutunun sessiz sedasız toprağa verildiği bir gerçektir.