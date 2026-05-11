Lübnan: 3 haftada bin 700 ateşkes ihlali yaşandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’da varılan ateşkes anlaşması, İsrail işgal rejimi tarafından üç hafta gibi kısa bir sürede binlerce kez ihlal edildi. Lübnan Enformasyon Bakanı’nın açıklamasına göre, sadece üç hafta içinde kayıtlara geçen ihlal sayısı 1.700’ü aştı. Bu rakam, İsrail’in uluslararası hukuku sistematik biçimde hiçe saydığının rakamsal kanıtı niteliğinde.

Oysa 2006 Lübnan Savaşı’nı sonlandıran Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, tüm taraflara ateşkese tam riayet yükümlülüğü getiriyordu. Ancak Batı’nın koşulsuz askerî ve diplomatik desteğine sırtını yaslayan İsrail, bu kararı da daha önceki yüzlerce BM kararı gibi ihlal etmekte bir beis görmüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın 2 Mart 2026’dan itibaren tuttuğu veriler, bu ihlallerin bedelini en çok sivil halkın ödediğini gösteriyor. Bugüne kadar 2.846 kişi hayatını kaybetti, 8.693 kişi ise yaralandı. Sadece son 24 saat içinde 51 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu sayılar, bölgede sözde “istikrar ve caydırıcılık” misyonuyla hareket eden emperyalist güçlerin politikalarının somut sonuçlarıdır.

ABD yapımı silahlarla donatılan İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki köyleri ve sivil yerleşimleri hedef alması, gerçekte neyin “meşru müdafaa” neyin “işgal” olduğu konusunda bilimsel bir şüpheye yer bırakmıyor. Tarihsel bir paralellik kuracak olursak: Tıpkı 1982’deki Beyrut kuşatması ve 1996’daki Kana katliamında olduğu gibi, bugün de İsrail aynı yöntemi uyguluyor: Ateşkesin hemen ardından operasyonel bir dille örtülen yeni saldırılar ve uluslararası toplumun sessizliği.

Bu noktada akla şu soru geliyor: Birleşmiş Milletler ve ateşkesi garanti eden Batılı devletler neden sessiz? Cevap, ABD’nin İsrail’e sağladığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askerî yardımda ve bu yardımı meşrulaştıran “Ortadoğu’nun tek demokrasisi” söyleminde gizli. Oysa gerçekler, Lübnan Sağlık Bakanlığı gibi resmî kurumların tuttuğu bilançolarla ortadadır. Ne zaman ki bu bilançolar uluslararası kamuoyunda yankı bulur, işte o zaman “ateşkes” sözcüğü yeniden telaffuz edilir. Ancak yere düşen her bomba, bu ateşkeslerin ne kadar kırılgan ve sahte olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.