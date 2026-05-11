Lübnan’da İsrail’le Müzakere Tartışması: “Siyasi Meşruiyet İçin Toplum İkna Edilmeli”

Eleştirilere göre, herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için öncelikle toplumun bu sürecin faydalarına ikna edilmesi gerekiyor. Aksi halde hükümetin siyasi ağırlık kazanmasının ve müzakere masasında güçlü bir pozisyon elde etmesinin zorlaşacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar, Lübnan yönetiminin şu ana kadar müzakere sürecinin temel çerçevesini, karar alma mekanizmalarını ve müzakere heyetinin işleyişini net biçimde ortaya koyamadığını belirtiyor. Bu durumun hem iç siyasette hem de uluslararası arenada belirsizlik yarattığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Lübnan’daki siyasi dengeler, mezhepsel güç paylaşımı ve bölgesel etkiler nedeniyle İsrail’le yürütülecek herhangi bir diplomatik temasın oldukça hassas bir konu olduğu biliniyor. Bu nedenle hükümetin atacağı adımların kamuoyu tepkisini de doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

Analistler, Lübnan yönetiminin müzakere sürecinde daha şeffaf bir iletişim stratejisi geliştirmesi ve kurumsal hazırlıkları güçlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi halde hem iç politikada hem de diplomatik alanda beklenen sonuçların elde edilmesinin zor olabileceği vurgulanıyor.