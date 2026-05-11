İran’dan WSJ Haberine Yalanlama: “Müzakere Metnindeki Bazı İddialar Gerçeği Yansıtmıyor”

Kaynak, söz konusu haberde yer alan belirli maddelerin İran’ın resmi tutumunu veya müzakere sürecinde dile getirilen önerileri doğru şekilde yansıtmadığını belirterek, bazı unsurların yanlış yorumlandığını ya da eksik aktarıldığını savundu. Ancak hangi maddelerin hatalı olduğu konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Wall Street Journal’ın haberinde, İran’ın ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı yeni öneriler sunduğu ve bu önerilerin müzakerelerin seyrini etkileyebileceği öne sürülmüştü. Haberde ayrıca taraflar arasında yaptırımların kaldırılması, güvenlik garantileri ve nükleer faaliyetlere ilişkin bazı teknik konuların ele alındığı iddia edilmişti.

Tahran’dan gelen bu açıklama, hassas bir diplomatik süreçte basına yansıyan bilgilerin doğruluğu konusunda yeni bir tartışma başlatırken, tarafların resmi açıklamalar dışında müzakere detaylarını genellikle kamuoyuyla paylaşmaması dikkat çekiyor.

Uzmanlar, ABD ile İran arasındaki temasların oldukça karmaşık bir diplomatik zeminde ilerlediğini ve basına yansıyan her bilginin sürecin gerçek içeriğini tam olarak yansıtmayabileceğini belirtiyor. Bu nedenle müzakerelere ilişkin haberlerin tarafların resmi açıklamalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.