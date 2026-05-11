İran’dan ABD’ye Yanıt: Yaptırımların Kaldırılması ve Petrol İhracatı Ön Şart

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ABD arasında dolaylı diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde, Tahran’ın Washington’dan gelen son müzakere önerisine verdiği yanıtın ayrıntıları gündeme geldi. Diplomatik kaynaklara göre İran, cevabını doğrudan değil, Pakistan üzerinden ileterek bazı temel ekonomik ve siyasi taleplerini yineledi.

İddialara göre İran’ın yanıtında, ABD yaptırımlarının önemli ölçüde kaldırılması, İran petrolünün uluslararası piyasalarda serbest şekilde satılabilmesi ve yurt dışında dondurulan İran varlıklarının iade edilmesi başlıca şartlar arasında yer aldı. Bu taleplerin, İran ekonomisi üzerindeki baskının azaltılmasını hedeflediği değerlendiriliyor.

Tahran yönetimi uzun süredir nükleer dosya ve bölgesel gerilimlerle bağlantılı olarak uygulanan yaptırımların kaldırılmasını müzakere sürecinin temel unsuru olarak görüyor. İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, ekonomik kısıtlamaların kaldırılmadan kalıcı bir anlaşmanın mümkün olmayacağını vurgulamıştı.

Pakistan üzerinden yürütülen mesaj trafiği ise taraflar arasındaki dolaylı diplomasi kanallarının hâlâ aktif olduğunu gösteriyor. Bölgesel aktörlerin zaman zaman iki ülke arasında mesaj taşıyıcı rolü üstlendiği biliniyor.

Uzmanlara göre İran’ın yanıtındaki talepler, Tahran’ın müzakere masasında ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öncelikli konu olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Ancak Washington’un bu taleplere nasıl karşılık vereceği ve sürecin yeni bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.