Tahran-Washington Hattında Gerilim Tırmanıyor: Hürmüz İçin Yeni Planlar Masada

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ABD arasında devam eden dolaylı temasların yeniden çıkmaza girdiğine ilişkin işaretler güçlenirken, her iki başkentten sızan değerlendirmeler gerilimin diplomatik zeminin ötesine taşınabileceği yönündeki kaygıları artırdı. İranlı kaynaklara göre Tahran, Washington’un son önerisini müzakere çerçevesi içinde değerlendirilmesi gereken bir tekliften çok, “Trump dönemindeki baskı siyasetinin güncellenmiş hali” olarak görüyor.

Söz konusu kaynaklar, İran yönetiminde hâkim görüşün, ABD’nin sunduğu paketin Tahran’dan tek taraflı geri adım beklediği yönünde olduğunu aktardı. Bu nedenle önerinin, İran siyasi çevrelerinde “dayatmalara teslimiyet” şeklinde yorumlandığı ve kabul edilebilir bir uzlaşma zemini oluşturmadığı ifade edildi. İran tarafının özellikle yaptırımların kaldırılması, petrol satışına tam erişim ve dondurulmuş mali varlıkların serbest bırakılması gibi başlıklarda somut güvence aradığı belirtiliyor.

Washington cephesinde ise daha sert seçeneklerin konuşulduğu öne sürüldü. ABD’de karar alma çevrelerine yakın kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari ve enerji taşımacılığını güvence altına alma hedefiyle “Özgürlük Projesi” adı verilen bir planın gündeme geldiği bildirildi. Bu planın, deniz güvenliği operasyonlarından bölgesel caydırıcılık adımlarına kadar uzanan geniş bir çerçeveye sahip olabileceği konuşuluyor.