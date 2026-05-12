Kaani’nin Irak Ziyareti: Arabuluculuk Değil, “İleri Savunma Hattı” Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani’nin Irak’a yaptığı ziyaret, bölgesel güvenlik dengeleri açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Lübnan merkezli el‑Ahbar gazetesinde yer alan bir analizde, Kaani’nin Bağdat’taki temaslarının yalnızca Irak’taki siyasi tıkanıklığı aşmaya yönelik olmadığı ileri sürüldü.

Gazetenin yazarı Fakir Fadel, Kaani’nin Irak’ı İran açısından “ileri savunma hattı” olarak gördüğünü ve ziyaretin bu stratejik çerçevede gerçekleştiğini belirtiyor. Buna göre İranlı komutan, Irak’taki güvenlik ve istihbarat hatlarının işleyişini yakından inceleyerek olası tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici bulunuyor. Batı medyasında son dönemde gündeme gelen ve Irak’ta “İsrail’e ait olduğu iddia edilen gizli üsler” bulunduğuna dair haberlerle aynı döneme denk gelen temasların, Tahran tarafından ciddi bir güvenlik tehdidi olarak ele alındığı ifade ediliyor.

Fadel’in değerlendirmesine göre Kaani, söz konusu iddiaları yalnızca siyasi propaganda olarak görmüyor; aksine bunları olası bir “casusluk ve sızma” riskinin işareti olarak değerlendiriyor. Bu nedenle İranlı komutanın Irak’taki güvenlik kanallarını ve koordinasyon mekanizmalarını bizzat denetlediği ileri sürülüyor.

Analizde, Kaani’nin temaslarının İran’ın Irak’taki askeri ve güvenlik ağını güçlendirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olabileceği belirtilirken, bu gelişmenin bölgedeki güç dengeleri ve İran‑ABD‑İsrail gerilimi bağlamında yeni tartışmaları da beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.