Trump’a Tahran’dan Sert Mesaj: “Başka Yolunuz Yok”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran’dan gelen teklifi reddetmesinin ardından Tahran yönetiminden peş peşe sert açıklamalar geldi. İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington’un İran’ın önerisini kabul etmekten başka alternatifi bulunmadığını vurguladı.

Kalibaf yaptığı açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya hazır olduğunu kaydetti. Meclis Başkanı, “Ordumuz tüm ihtimallere karşı tam tetikte ve gerekli tedbirleri almış durumda” ifadelerini kullandı.

Tahran’dan gelen bir diğer sert mesaj ise İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti’den geldi. Velayeti, Trump’ın yaklaşan Çin ziyareti öncesinde doğrudan Amerikan liderine seslenerek, “Pekin’e zaferle gideceğini sanma” uyarısında bulundu.

Velayeti’nin bu çıkışı, Washington-Tahran geriliminin diplomatik kanalların ötesine geçtiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, İran’ın Trump yönetiminin bölgedeki politikalarına karşı daha sert bir duruş sergilemeye başladığını belirtiyor.

Trump yönetimi henüz İran’ın hangi teklifi reddettiğine dair detaylı açıklama yapmadı. Ancak Washington’daki kaynaklar, konunun nükleer program ve bölgesel güvenlikle ilgili olabileceğini ima ediyor.

Beyaz Saray’dan yapılan kısa açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri ulusal çıkarlarına uygun olmayan hiçbir teklifi kabul etmeyecektir” denildi.

Bölge uzmanları, Trump’ın Çin ziyareti öncesinde İran’dan gelen bu mesajların, Pekin görüşmelerinin gündemini etkileyebileceğini değerlendiriyor. Çin’in İran ile yakın ilişkileri göz önüne alındığında, Tahran’ın bu hamlesiyle Washington üzerinde dolaylı baskı oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Ortadoğu’daki gerilim tırmanırken, uluslararası toplumun tarafları diyaloğa çağırması bekleniyor.